Pesan tersembunyi... Wakil Salah menambah ketidakpastian mengenai langkah selanjutnya

Di tengah gelombang rumor yang semakin memanas mengenai kondisi kesehatan Mohamed Salah dan masa depannya bersama Liverpool, agennya, Rami Abbas, mengeluarkan pernyataan singkat namun tegas, yang memotong semua spekulasi yang beredar di media lokal maupun internasional.

Kapten timnas Mesir itu sebelumnya telah mengunggah video melalui akunnya, di mana ia mengumumkan kepergiannya dari The Reds pada akhir musim 2025-2026, setelah sembilan musim membela tim Inggris tersebut.

Abbas menulis dalam cuitannya di akun resmi "X": "Mohamed baik-baik saja, dan baik dia maupun saya tidak ingin membahas rencana masa depan yang sensitif dengan orang-orang yang tidak berkepentingan, kami berdua sangat menjaga privasi hal-hal ini."

Dia menambahkan: "Ya, orang-orang mungkin bertanya dan mungkin mendapatkan jawaban sopan seperti biasa, tapi itu saja," mengisyaratkan bahwa sang pemain dan timnya berkomitmen untuk tidak mengungkapkan detail mengenai fase berikutnya, sambil mencatat bahwa setiap tanggapan dari mereka biasanya sopan dan biasa tanpa merinci lebih lanjut.

Pernyataan ini muncul di tengah spekulasi media lokal dan internasional mengenai masa depan pemain internasional Mesir tersebut, yang tampil gemilang bersama klubnya, Liverpool, di tengah minat dari klub-klub besar Eropa.

Salah dikenal lebih suka menangani urusan profesionalnya dengan tenang, dengan fokus pada penampilannya di lapangan jauh dari hiruk-pikuk media.