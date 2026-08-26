Pesan terima kasih dan penghargaan: Bouaddi mengucapkan selamat tinggal kepada Lille dengan kata-kata mengharukan

Pemain asal Maroko, Ayoub Bouaddi, yang baru saja bergabung dengan Manchester City, mengucapkan perpisahan kepada mantan klubnya, Lille, melalui pesan yang menyentuh, seraya mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada klub Prancis tersebut.

Manchester City mengumumkan, pada hari Rabu ini, melalui situs resminya, kesepakatan dengan Ayoub Bouaddi dari Lille, dengan kontrak berdurasi 5 tahun, sehingga ia akan bertahan bersama klub Inggris itu hingga tahun 2031.

Sejumlah laporan media menyebutkan bahwa transfer Bouaddi menghabiskan kas klub Inggris tersebut sebesar 100 juta euro.

Setelah pengumuman resmi kepindahannya, Bouaddi menyampaikan pesan perpisahan yang panjang kepada para pendukung Lille melalui akun resminya di "X" dengan mengatakan: "Para pendukung Lille yang terhormat, tidak pernah mudah bagi saya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kalian. Lille adalah tempat saya tumbuh, tempat saya belajar, dan tempat saya merasakan perasaan pertama saya di level tertinggi. Dari akademi muda hingga sesi latihan pertama saya bersama tim utama, dari menit-menit pertama saya mengenakan jersey ini hingga malam-malam besar Eropa, setiap langkah akan tetap terukir dalam ingatan saya."

Ia menambahkan, seperti dikutip jaringan "Foot Mercato": "Saya ingin berterima kasih kepada semua yang berkontribusi dalam petualangan ini: para pelatih yang memberi saya kesempatan, para anggota staf teknis dan administrasi, tim medis, manajemen, dan secara lebih luas, seluruh staf klub. Masing-masing dari mereka, dengan caranya sendiri, berkontribusi pada kesuksesan klub setiap hari dan memiliki peran penting dalam perjalanan karier saya."

Ia melanjutkan: "Terima kasih juga kepada semua rekan setim saya. Saya telah belajar banyak bersama kalian. Sebagian dari kalian ada di sana ketika saya baru mengenal dunia profesional dan membantu saya menemukan tempat saya."

Ia melanjutkan: "Saya akan menghargai semua momen yang kita habiskan bersama di ruang ganti, dalam latihan, dan dalam pertandingan tandang, dalam kemenangan maupun dalam masa-masa sulit. Dan terakhir, terima kasih kepada kalian para pendukung. Dukungan kalian sangat berarti bagi saya, dan mewakili warna-warna ini di hadapan kalian merupakan sumber kebanggaan yang besar."

Ia menutup: "Hari ini, saya meninggalkan Lille dengan perasaan terima kasih yang mendalam. Apa pun jersey yang akan saya kenakan nanti, Lille akan selalu menjadi bagian dari diri saya, dan saya akan menyimpan klub ini di hati saya. Terima kasih atas segalanya."

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