Thomas Tuchel, pelatih timnas Inggris, berbicara mengenai pilihan-pilihannya untuk skuad Three Lions yang bersiap memulai kompetisi UEFA Nations League pada jeda internasional mendatang, dan langkah pertama akan berupa laga menghadapi Spanyol di Stadion Wembley pada 26 September ini, sebelum menghadapi Kroasia dan Ceko (kandang dan tandang).

Dalam konferensi pers khusus pengumuman skuad yang digelarnya hari Jumat ini, Tuchel menyinggung alasan memanggil Cole Palmer dan Trent Alexander-Arnold yang tidak hadir di Piala Dunia; ia berkata, sebagaimana dikutip situs "Sky Sports": "Keduanya memulai musim dengan baik dan tidak melakukan kesalahan apa pun, hanya saja kami memilih pemain lain pada periode lalu, dan kini kami menghadapi kompetisi baru. Cole telah memulihkan angka-angka istimewanya lewat assist dan gol-gol penting, dan saya rasa ia punya keinginan untuk membuktikan dirinya. Hal serupa berlaku untuk Trent; ia tidak pernah berada di luar perhitungan kami, dan ini adalah kesempatannya untuk menunjukkan versi terbaiknya bersama pemusatan latihan sebagai bek kanan".

Mengenai sifat persaingan dan peran yang diharapkan dari Alexander-Arnold untuk bersaing memperebutkan tempatnya, Tuchel menjelaskan: "Ia harus menampilkan level yang dituntut karena ini adalah persaingan terbuka. Ia tidak bersama kami di Piala Dunia karena kami memercayai pemain lain, dan saya berpegang pada keputusan itu, tetapi kini saatnya baginya untuk berjuang demi tempatnya. Ia selalu menunjukkan kesiapannya untuk berjuang, dan kini terserah padanya untuk membuktikannya selama pemusatan latihan yang panjang ini".

Tentang tersendatnya rencana keberlanjutan bagi nama-nama skuad Piala Dunia akibat cedera, pelatih Three Lions berkomentar: "Pintu selalu terbuka berdasarkan penampilan dan sikap komitmen terhadap semangat tim yang telah kami bangun. Saya mengharapkan keberlanjutan yang lebih besar untuk struktur kerangka Piala Dunia, tetapi banyak dari mereka absen karena cedera, yang memberi kesempatan bagi pemain lain untuk bersinar. Kami tidak akan berkompromi soal mentalitas persaudaraan yang membawa kami jauh, dan saya tidak akan banyak mengubah formasi selama pertandingan demi menghindari kelelahan mereka".

Ketika ditanya tentang mempersempit jarak dengan tim-tim besar dan peluang tim setelah kemenangan atas Prancis dalam laga penentuan peringkat ketiga dan keempat di Piala Dunia, Tuchel menyatakan: "Ini adalah awal yang luar biasa untuk menjalani UEFA Nations League; kami meraih hasil sangat baik di babak kualifikasi, kami memainkan 10 pertandingan di Amerika Serikat, meraih 8 kemenangan, satu hasil imbang, dan menelan satu kekalahan yang sangat menyakitkan hingga kini. Rangkaian pertandingan istimewa ini ingin kami ulangi kembali dan melangkah jauh di Nations League".

Ia menambahkan: "Perasaan kami adalah bahwa siklus baru telah dimulai dengan kemenangan atas Prancis, yang mungkin memiliki skuad terkuat di dunia, dan kemenangan ini mengarahkan jalur fase mendatang. Kami juga merasa telah mempersempit jarak dengan Spanyol sang juara dunia, dan motivasi kami tidak mungkin lebih tinggi dari itu".

Tentang alasan absennya bek Ben White dari skuad, Tuchel mengungkapkan: "Ben White menarik diri karena cedera setelah tampil dengan awal yang luar biasa bersama Arsenal, dan ia memulihkan level terbaiknya dalam kerja sama dengan Bukayo Saka di sisi kanan, sesuatu yang sangat berharga bagi kami. Namun nasib buruk selalu membayangi Ben pada momen-momen krusial saat pemanggilan dilakukan".

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Menjawab pertanyaan terkait ambisi kontraknya dan kemungkinan bersaing di Piala Dunia lagi, pelatih asal Jerman itu menjelaskan: "Bintang tidak diberikan kecuali dengan gelar Piala Dunia, tetapi kontrak saya yang diperpanjang menyangkut kompetisi Euro. Tujuan kami saat ini adalah berusaha memenangi gelar UEFA Nations League dan membangun di atas fondasi yang kokoh sebagai persiapan menuju Euro yang digelar di negeri kami".

Tentang apakah ia merasa menyesal karena tidak memanggil Palmer dan Trent di putaran final Piala Dunia terakhir, Tuchel menegaskan: "Saya sangat senang dengan pilihan skuad dan kami menghabiskan tujuh pekan yang luar biasa bersama. Keputusan-keputusan dalam laga melawan Argentina memang krusial, dan sebagai pelatih Anda tidak selalu menjamin hasil. Saya tidak akan membiarkan 30 menit di Piala Dunia mengalahkan penilaian kami atas pencapaian yang telah kami raih".

Ketika ditanya tentang kerja yang dibutuhkan dari Morgan Gibbs-White dan Palmer untuk mempertahankan tempat mereka, Tuchel menunjuk: "Kami bisa melihat kesiapan yang dijalani Morgan dan penampilannya yang tajam bersama Nottingham Forest. Pemanggilan adalah satu hal, dan menampilkan performa di lapangan adalah hal lain; karena itu Cole perlu menunjukkan angka-angkanya yang kuat untuk membenarkan kehadirannya dan mengamankan kaus utamanya".

Tentang sifat peninjauan dan pelaksanaan administratif dengan Federasi Sepak Bola Inggris pascа Piala Dunia, Tuchel berkata sambil tertawa: "Mereka memarahi saya karena pergantian pemain yang saya lakukan. Saya cuma bercanda! Saya merasakan dukungan penuh dari manajemen sepanjang turnamen, dan bahkan sebelum laga melawan Meksiko mereka menegaskan kepercayaan penuh mereka kepada saya. Saya tidak punya keraguan sedikit pun soal keberlanjutan kerja sama kami, dan pemikiran yang terus-menerus penting untuk mengembangkan pengalaman".

Tentang perasaan campur aduk yang menyertainya setelah tersingkir dari Piala Dunia, Tuchel mengakui: "Saya masih berusaha menyampaikan pesan yang tepat sebelum menghadapi Spanyol karena perasaan saya masih bercampur; kami telah menciptakan keyakinan besar pada para suporter untuk melangkah jauh, yang membuat kepahitan tersingkir menjadi berlipat ganda. Namun sisi positifnya adalah kami telah membangun semangat kekeluargaan dan mentalitas pantang menyerah".