Pesan tegas dari Al-Jaber pasca-kekecewaan Piala Dunia: "Jangan terbawa emosi"

Sami Al-Jaber, legenda sepak bola Saudi, menyerukan agar kegagalan tim nasional Saudi di Piala Dunia 2026 ditanggapi dengan tenang, sambil menegaskan bahwa reaksi emosional tidak akan membantu mengatasi masalah yang muncul selama turnamen tersebut; justru fase berikutnya membutuhkan evaluasi menyeluruh dan rencana yang jelas untuk membangun kembali “Tim Hijau”.

Timnas Saudi Arabia tersingkir dari Piala Dunia pada babak penyisihan grup, setelah hanya mengumpulkan satu poin dari tiga pertandingan, menyusul hasil imbang melawan Uruguay, kekalahan dari Spanyol, dan hasil imbang tanpa gol melawan Cape Verde, sehingga menempati posisi keempat dan terakhir di grup tersebut.

Al-Jaber mengatakan dalam pernyataan kepada media: “Keputusan yang diambil secara emosional selalu salah. Yang pertama harus dilakukan adalah tetap tenang, kemudian memperbaiki kesalahan, dan mulai membangun tim nasional Saudi yang kuat berdasarkan landasan yang jelas, jauh dari reaksi emosional atau solusi sementara.”

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Ia menambahkan bahwa pesan terpenting setelah setiap kegagalan adalah melakukan evaluasi objektif terhadap penyebab yang mengarah pada hasil tersebut, kemudian menindak pihak yang lalai, serta menyusun rencana jangka panjang yang menjamin kembalinya tim nasional ke kompetisi dengan performa yang lebih baik.

Al-Jaber juga menyinggung performa teknis tim nasional selama pertandingan melawan Cape Verde, menegaskan bahwa lawanlah yang menjadi pihak paling berbahaya sepanjang pertandingan, dan menciptakan lebih banyak peluang daripada “Al-Akhdar”, sementara tim nasional Saudi kekurangan solusi serangan serta kemampuan untuk menciptakan peluang atau mengancam gawang lawan secara nyata.

Ia menyoroti bahwa kurangnya efektivitas serangan merupakan salah satu penyebab utama tersingkirnya tim secara dini, mengingat ketidakmampuan para pemain untuk mengubah penguasaan bola yang terbatas menjadi peluang yang nyata, di samping kesulitan tim dalam membangun serangan dan menghubungkan antar lini.

Al-Jaber menutup pembicaraannya dengan menegaskan bahwa fase saat ini harus menjadi awal dari proses reformasi yang sesungguhnya, yang tidak hanya terbatas pada pergantian nama, melainkan mencakup pengembangan aspek teknis dan administratif, serta mempersiapkan generasi yang mampu bersaing di ajang-ajang mendatang.

Ia menegaskan bahwa tim nasional Saudi memiliki potensi yang memungkinkannya untuk bangkit kembali dengan lebih kuat, namun hal itu hanya akan terwujud melalui perencanaan yang matang, serta mengambil pelajaran dari kegagalan di Piala Dunia, alih-alih mengambil keputusan terburu-buru di bawah tekanan kemarahan publik.