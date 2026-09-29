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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
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Pesan tanpa kata-kata: Apakah Ronaldo sengaja menanggapi rumor pemberontakan di Portugal?

C. Ronaldo
Denmark vs Portugal
Denmark
Portugal
UEFA Nations League A
Portugal
Denmark

"Sang Don" memicu kontroversi dalam beberapa jam terakhir

Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Saudi, kian menambah misteri yang menyelimuti situasinya bersama "Brasil Eropa" dalam beberapa jam terakhir.

Sejumlah laporan sebelumnya telah berspekulasi tentang adanya perselisihan antara Ronaldo dan pelatihnya asal Portugal, Jorge Jesus, setelah dirinya tidak turut bermain dalam kemenangan 2-1 atas Norwegia, kemarin lusa Minggu, pada laga kedua fase grup ajang UEFA Nations League.

Spekulasi tersebut semakin memanas setelah sang bintang Portugal absen dari latihan timnas negaranya, hari Selasa ini, dengan alasan kembali ke hotel tempat menginap untuk menjalani sejumlah latihan di ruang gym.

Di tengah berbagai spekulasi itu, Ronaldo mengunggah sebuah foto melalui akun pribadinya di situs "X" dengan mengenakan jersey Portugal, disertai bendera negaranya dan simbol hati.

Pesan yang tidak berisi kata-kata ini datang untuk meredam rumor kemarahan Ronaldo, 48 jam sebelum laga menghadapi Denmark, lusa Kamis, pada laga ketiga fase grup UEFA Nations League.

Ronaldo sebelumnya turun sebagai starter dalam laga pertama melawan Wales, yang berakhir dengan kemenangan tanpa kebobolan satu gol, tetapi ia gagal mencetak gol maupun membuat assist, serta mendapat penilaian terburuk di kedua tim, sebelum akhirnya duduk sebagai cadangan menghadapi Norwegia.

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