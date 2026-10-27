Real Madrid tak lupa menyoroti kemenangannya di El Clasico melawan Barcelona (2-1), pada Minggu lalu, di pekan kesepuluh Liga Spanyol selama acara penganugerahan Ballon d'Or 2026.

Ketika acara berlangsung di London, Senin kemarin, saluran televisi Real Madrid menghentikan siaran biasanya untuk menayangkan episode khusus program "Real Madrid Conecta", yang didedikasikan untuk penghargaan terbaru serta pengumuman pemenang penghargaan tersebut, sebagaimana diberitakan jaringan "Foot Mercato".

Para komentator memanfaatkan kesempatan itu untuk mempertanyakan informasi yang tersebar sebelum acara, dengan menyoroti prediksi yang tidak akurat seraya berkata: "Sejumlah daftar lengkap telah bocor, yang melewatkan nama-nama pemenang, dan nama-nama pemenang yang sebenarnya bukan pemenang pun ikut bocor. Tampaknya sebagian orang melakukan pemalsuan secara terang-terangan".

Mereka menambahkan dengan nada sinis: "Bukankah aneh bahwa acara ini digelar di London untuk pertama kalinya?".

Ketegangan kemudian meningkat ketika tiba waktunya memilih penerus bintang Prancis Ousmane Dembele, penyerang Paris Saint-Germain peraih Ballon d'Or 2025.

Sementara harapan Real Madrid bertumpu pada Kylian Mbappe, yang menempati peringkat kedua dalam klasemen, pada akhirnya Harry Kane yang dinobatkan sebagai peraih penghargaan tersebut.

Saluran televisi Real Madrid mengucapkan selamat kepada pemain Inggris itu sebelum menutup siarannya dengan sindiran langsung terhadap kemenangan Real Madrid di Catalunya: "Real Madrid menang di Barcelona, dan Harry Kane adalah peraih Ballon d'Or. Sampai jumpa besok, selamat tinggal".

Ini merupakan cara untuk kembali menyoroti El Clasico, sembari melontarkan sindiran terselubung kepada Barcelona di penghujung malam ketika bintang tim kerajaan itu gagal meraih penghargaan.



