Perjalanan karier pemain muda Thiago Pitarch mengikuti sebuah prinsip emas dalam sepakbola: "satu langkah mundur demi dua langkah maju". Setelah 73 hari berturut-turut tanpa bermain semenit pun secara resmi bersama tim utama Real Madrid, jeda internasional terakhir hadir sebagai penyelamat sekaligus peluang ideal untuk membangkitkan kembali kariernya di lapangan, melalui sebuah rencana sementara yang terukur dan disepakati antara manajemen klub dan pelatih Jose Mourinho.

Alih-alih sekadar menjalani latihan rutin di "Valdebebas", rencana tersebut mengharuskannya tampil di lapangan untuk mencapai kesiapan yang dibutuhkan.

Setelah mendapat lampu hijau dari Mourinho, Pitarch menjalani dua laga bersama tim "Castilla"; di mana ia menciptakan satu gol melawan Sant Andreu (1-1), dan tampil mencolok melawan Alcorcon (1-2).

Rencana itu berlanjut dengan koordinasi langsung antara Real Madrid dan Federasi Sepakbola Spanyol; di mana Pitarch tampil bersama timnas U-20, dan mencetak gol dengan cantik lewat kaki kirinya ke gawang Meksiko (2-0), sebelum kembali bersinar selama 45 menit dalam laga uji coba lainnya bersama timnas, hingga akhirnya tampil dalam laga "derbi" melawan Atletico Madrid bersama Castilla; di mana ia menunjukkan kehadiran luar biasa di separuh lapangan lawan serta kemampuan tinggi dalam melakukan cover dan menggiring bola.

Pujian yang layak dari pelatihnya dan perkembangan taktik

Pelatihnya, Lopez de Lerma, tak ragu memuji komitmen profesionalnya, dengan mengatakan: "Thiago mengatur dirinya sendiri, dan ia telah kembali dengan semangat dan antusiasme yang sama seperti yang saya kenal sejak masa mudanya. Meski fase pemulihan dari cedera yang membuatnya kehilangan masa persiapan terbilang sulit, ia menunjukkan peningkatan luar biasa dalam memahami dimensi permainan dan menerapkan sisi ofensif di dekat kotak penalti".

Dengan penampilan ini, Pitarch kembali menunjukkan peran kepemimpinan berpengaruh yang pernah ia perlihatkan sebelumnya bersama timnas Spanyol U-19 ketika dinobatkan sebagai playmaker terbaik di Kejuaraan Eropa untuk pemain muda, menegaskan kemampuannya yang tinggi untuk berperan sebagai playmaker lini kedua dan penyerang bayangan.

Pesan telah sampai kepada Mourinho: kesiapan penuh

Laga derbi di stadion "Di Stefano" menyaksikan kehadiran Jose Mourinho di tribun; di mana pelatih asal Portugal itu memantau penampilan pemain mudanya dari dekat dan yakin akan kesiapan teknis serta fisiknya.

Mourinho - yang mempertahankan Pitarch pada musim panas dan membatalkan kepindahannya yang sudah di depan mata ke Fulham - ingin memanggilnya secara resmi ke dalam skuad tim utama untuk tampil dalam laga mendatang melawan Villarreal di stadion "Santiago Bernabeu", setelah ia yakin bahwa pemain berbakat (berdarah Spanyol-Maroko) itu memiliki solusi individual dan ketajaman mencetak gol yang memungkinkannya mengubah jalannya pertandingan begitu diberi kepercayaan.