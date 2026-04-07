Pesan-pesan terselubung kepada FIFA... Eskalasi yang mengancam Piala Dunia 2026

Ketegangan semakin memuncak menjelang dimulainya kompetisi Piala Dunia, setelah serikat pekerja yang mewakili sekitar 2.000 pekerja di sektor jasa makanan di dalam Stadion "SoFi" di Amerika Serikat mengancam akan melakukan pemogokan, sebuah langkah yang berpotensi mengganggu persiapan turnamen yang akan datang di kota Los Angeles.

Dalam pernyataan yang dirilis hari Senin ini, serikat pekerja "Unite Here Local 11" mendesak Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk menyingkirkan Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS dari peran apa pun terkait penyelenggaraan pertandingan Piala Dunia di Los Angeles, sambil memperingatkan bahwa mengabaikan tuntutan ini dapat mendorong para pekerja untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

Serikat pekerja tersebut, yang mewakili koki dan pekerja bar di dalam Stadion "Inglewood", menjelaskan bahwa anggotanya masih bekerja tanpa kontrak resmi, meskipun tanggal dimulainya turnamen semakin dekat, yang menimbulkan kekhawatiran luas mengenai hak-hak dan kondisi kerja mereka selama acara global tersebut, demikian dilaporkan oleh jaringan "Sky News".

Serikat pekerja mengajukan 3 tuntutan utama kepada FIFA dan pemilik stadion "Kronki Sports and Entertainment", yaitu pernyataan resmi yang menjamin tidak dilibatkannya pihak Imigrasi dan Bea Cukai atau Penjaga Perbatasan dalam kegiatan turnamen, serta perlindungan pekerjaan para pekerja yang tergabung di bawahnya dan perbaikan lingkungan kerja, selain dukungan terhadap program penyediaan perumahan murah bagi pekerja di sektor perhotelan.

Langkah-langkah ini muncul setelah pernyataan yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Imigrasi dan Bea Cukai AS, Todd Lyons, yang menegaskan bahwa lembaga tersebut akan memainkan "peran utama" selama Piala Dunia, yang dianggap serikat pekerja sebagai ancaman langsung terhadap keselamatan pekerja dan penonton di Los Angeles.

Di sisi lain, FIFA belum mengeluarkan komentar resmi hingga saat ini, sementara pejabat Stadion "SoFi" tetap bungkam dan menolak memberikan pernyataan apa pun terkait krisis yang semakin memanas.

Serikat pekerja menambahkan bahwa mereka juga berupaya mendapatkan jaminan agar tidak mengandalkan teknologi kecerdasan buatan selama turnamen, jika hal itu berpotensi mengurangi peluang kerja atau menghilangkan beberapa posisi pekerjaan.

Tuntutan serikat pekerja tidak hanya terbatas pada aspek profesional, tetapi juga mengaitkan gerakan mereka dengan isu-isu yang lebih luas terkait kenaikan biaya perumahan di wilayah Los Angeles, terutama di "Anglewood", menuntut dukungan untuk dana perumahan tenaga kerja, pembatasan sewa jangka pendek, serta penerapan kebijakan pajak yang bertujuan mendanai perumahan terjangkau dan melindungi keluarga imigran.

Kurt Petersen, Ketua Bersama serikat pekerja, mengatakan dalam pernyataan resmi: "FIFA dan perusahaan sponsor akan meraup miliaran dolar dari penyelenggaraan acara ini, sementara peran vital yang dimainkan oleh koki, pekerja, dan staf kios—yang merupakan tulang punggung kesuksesan turnamen—diabaikan."

Serikat pekerja menegaskan bahwa mereka telah berulang kali mencoba mengadakan pertemuan dengan FIFA sejak Los Angeles dipilih sebagai kota tuan rumah, namun semua upaya mereka diabaikan, menurut mereka.

Los Angeles dijadwalkan menjadi tuan rumah 8 pertandingan dalam kompetisi Piala Dunia di Stadion "SoFi", dimulai dengan pertandingan antara tim nasional Amerika Serikat melawan Paraguay pada 12 Juni, di tengah suasana yang memanas yang mungkin akan membayangi jalannya turnamen.