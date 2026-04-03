Pesan perpisahan lebih awal... Koulibaly: Saya tidak akan bermain di Piala Dunia pada usia ini

Dalam pernyataan yang bernuansa perpisahan dini, kapten tim nasional Senegal, Kalidou Koulibaly, mengisyaratkan bahwa partisipasinya di Piala Dunia 2026 mungkin akan menjadi yang terakhir baginya bersama "Les Lions de la Teranga", yang membuka peluang bagi generasi baru untuk mengambil alih tim nasional Senegal.

Koulibaly yang berusia 34 tahun, yang saat ini bermain untuk Al-Hilal Saudi, mengatakan dalam wawancara dengan situs "Media Car" Senegal: "Saya rasa ini akan menjadi partisipasi terakhir saya di Piala Dunia, saya tidak akan bermain di Piala Dunia saat berusia 39 tahun."

Koulibaly, yang telah mencatatkan 103 penampilan internasional dan dua kali menjadi juara Afrika, menambahkan: "Ada pemain muda yang bercita-cita bergabung dengan tim nasional, dan mereka layak menjadi bagian darinya. Kita lihat saja apa yang akan terjadi setelah Piala Dunia."

Kapten The Lions yang baru saja merayakan 10 tahun bergabung dengan tim nasional itu melanjutkan: "Pertama-tama, kami akan menjalani turnamen ini dengan tenang, mendukung para pemain muda, dan akan tetap tersedia bagi mereka selama mungkin."

Dia menambahkan: "Ketika waktunya tepat, kami akan menyerahkan tongkat estafet kepada mereka. Saya belum memutuskan, saya punya gambaran awal, tapi kita lihat saja. Saya tidak suka membicarakan masa depan, tapi kami tahu bahwa kami mendekati akhir."

Pernyataan ini muncul hanya beberapa minggu setelah Sadio Mané mengisyaratkan bahwa Piala Dunia 2026 kemungkinan besar akan menjadi yang terakhir baginya juga, yang berarti timnas Senegal mungkin akan kehilangan dua ikon utamanya dalam beberapa tahun ke depan.

Koulibaly telah menjadi pilar utama di lini pertahanan Senegal selama lebih dari satu dekade, dan berkontribusi besar dalam membawa tim nasional meraih gelar Piala Afrika dua kali, serta dianggap sebagai salah satu bek terhebat dalam sejarah sepak bola Senegal.