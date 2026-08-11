Pelatih kepala Al Ittihad asal Jerman, Jens Wissing, mengungkap suasana pertemuan yang berlangsung antara dirinya dan para pemain, usai menghancurkan Al Jazira di Liga Champions Asia Elite.

Al Ittihad mengalahkan Al Jazira dengan skor 4-1, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim, Selasa hari ini, di Stadion Mohammed bin Zayed di ibu kota Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, pada babak kualifikasi menuju fase liga dari turnamen Liga Champions Asia Elite.

Seusai laga, Wissing sengaja mengumpulkan seluruh pemain Al Ittihad di dalam lapangan, di mana ia menyampaikan beberapa kata kepada mereka, sebelum masuk ke ruang ganti.

Mengenai isi kata-kata tersebut, Wissing berkata dalam pernyataan di konferensi pers yang dikutip surat kabar "Asharq Al-Awsat" setelah pertandingan: "Saya katakan kepada para pemain bahwa mereka menang dengan cara yang luar biasa, dan bahwa mereka layak lolos ke Liga Champions Asia Elite, dan inilah tempat mereka, serta bahwa mereka kini harus kembali dan beristirahat lalu bersiap untuk pertandingan berikutnya."

Ia menambahkan: "Saya sangat senang dengan kemenangan ini, kami layak lolos, kami tahu betapa sulitnya pertandingan dengan atmosfer seperti ini, kami menghormati lawan dan berkorban, saya senang dengan seluruh tim karena pengorbanan yang telah diberikan para pemain."

Di sisi lain, pelatih asal Jerman itu menolak berbicara tentang rekrutan baru yang mungkin dilakukan tim selama periode transfer musim panas saat ini, atau bahkan tentang pemain yang bisa saja pergi, seperti pemain sayap asal Prancis, Moussa Diaby.

Ia menjelaskan: "Waktunya belum tepat untuk membicarakan hal itu (transfer baru), masih tersisa 3 pekan, di mana saya akan mengevaluasi beberapa hal, saat ini saya memikirkan kemenangan pada pertandingan berikutnya di kandang dan di depan pendukung saya, inilah yang terpenting."

Terkait Diaby, ia menjawab: "Fokus penuh saya hanya pada pertandingan, dan saya tidak mendengarkan media, Moussa Diaby pemain hebat, tetapi kami sekarang memikirkan pertandingan-pertandingan mendatang."

Perlu dicatat bahwa Al Ittihad akan memulai musim baru Liga Roshn, pada Sabtu mendatang, ketika menjamu Al Khaleej, di Stadion Al Inma, pada pekan pertama kompetisi.