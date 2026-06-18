Pesan pedas Rabah Madjer untuk Hossam Hassan: Salah tidak bisa digantikan... dan keberanian adalah kunci kemenangan

Dalam penilaian langsung terhadap penampilan tim nasional Mesir saat menghadapi Belgia, legenda sepak bola Aljazair Rabah Madjer menyampaikan pesan teknis yang jelas kepada pelatih kepala Hossam Hassan, memuji potensi “Al-Fara’ana” dan meminta agar mereka lebih berani dalam pertandingan-pertandingan mendatang.

Pernyataan Majer tersebut berisi pujian bagi pelatih Mesir, catatan jujur mengenai penempatan para bintang, serta pesan motivasi untuk mempertahankan semangat juang.

Mantan bintang Aljazair Rabah Madjer memuji penampilan yang ditunjukkan timnas Mesir saat melawan Belgia, menegaskan bahwa "Al-Fara'una" tampil dengan performa yang kuat dan pantas meraih kemenangan.

Dalam pernyataannya kepada “Sky News Arabia”, Majer mengatakan: “Pertandingan itu berlangsung sengit, dan timnas Mesir menampilkan performa yang baik saat menghadapi timnas Belgia.”

Mengenai penilaiannya terhadap kinerja Hossam Hassan, Majer menjelaskan: “Sejujurnya, Hossam Hassan adalah pelatih yang baik dan cerdas, tetapi saya ingin mengatakan kepadanya: jadilah lebih berani dalam pertandingan-pertandingan mendatang, insya Allah… Anda memiliki tim yang bagus dan memiliki semua potensi untuk sukses.”

Mager juga mengkritik keputusan untuk menarik keluar Mohamed Salah dari lapangan, yang menurutnya merupakan kesalahan taktis: “Salah harus tetap bersama tim. Lawan bermain melawan Mesir dan mereka takut pada pemain sekelas Mohamed Salah.”

Legenda Aljazair itu juga mengungkapkan kekagumannya terhadap penampilan Imam Ashour, yang ia gambarkan sebagai pemain yang mengejutkannya: “Imam Ashour, pencetak gol, menampilkan performa yang sangat luar biasa.”

Majar mengakhiri pembicaraannya dengan pesan langsung untuk Hossam Hassan: “Hossam adalah pelatih hebat dan tidak membutuhkan nasihat saya. Namun, hanya satu kata: lebih berani, lebih berani, dan lebih berani lagi. Anda memiliki semua unsur kesuksesan bersama tim nasional Mesir.”

Mengenai apa yang dibutuhkan tim nasional untuk melaju jauh di turnamen ini, Majer menekankan pentingnya mempertahankan faktor-faktor yang sama: “Dengan semangat yang sama. Semangat juang, serta level dan performa yang telah kalian tunjukkan.”