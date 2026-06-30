Pelatih tim nasional Pantai Gading, Emeris Faye, menunjukkan sikap yang sangat tenang dalam tanggapan pertamanya setelah kekalahan pahit timnya dari Norwegia dengan skor (1-2) pada babak 32 besar Piala Dunia 2026, Selasa malam ini.

Dalam pernyataannya kepada jaringan “BeIN Sports” yang dilansir situs “Foot Mercato”, Faye menegaskan bahwa para pemainnya telah memberikan segalanya dan tidak menyisakan setetes keringat pun hingga detik-detik terakhir. Di awal pembicaraannya, Faye menyalahkan kurangnya efektivitas serangan: "Begitulah hukum sepak bola; ketika peluang mencetak gol muncul, Anda harus memanfaatkannya dan mengubahnya menjadi gol. Sayangnya, gawang kami kebobolan gol penentu di menit-menit akhir pertandingan. Meskipun demikian, para pemain telah berjuang sekuat tenaga dan bertarung dengan gagah berani hingga peluit akhir berbunyi, namun kami menghadapi lawan yang tangguh yang bertahan dengan gigih dan mempertahankan keunggulannya hingga detik-detik terakhir.”

Pelatih asal Pantai Gading itu menyoroti bahwa bermain di level internasional tertinggi membutuhkan konsentrasi yang luar biasa, sambil menjelaskan: “Ini adalah kompetisi tingkat tinggi dalam sepak bola, di mana detail-detail kecil selalu membuat perbedaan, dan pertandingan ditentukan oleh hal-hal yang sangat sederhana. Kita tidak boleh lupa bahwa ini adalah partisipasi Piala Dunia pertama bagi seluruh anggota generasi ini; mereka telah berkembang pesat selama turnamen ini, dan belajar pelajaran yang keras namun penting, dan saya yakin kami akan kembali dengan lebih kuat di masa depan.”

Faye mengakhiri pernyataannya dengan mengungkapkan kebanggaannya yang mendalam terhadap tim ini, sambil menekankan bahwa ia tidak menyalahkan siapa pun atas tersingkirnya tim ini: “Kami telah memberikan segalanya, dan berusaha dengan segala cara yang mungkin hingga detik terakhir pertandingan. Hari ini keberuntungan tidak berpihak pada kami dan bola bundar tidak tersenyum kepada kami, namun kami tidak akan berhenti di sini; sebaliknya, kami akan terus bekerja dan membangun untuk masa depan.”