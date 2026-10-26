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Pesan mengejutkan dari Casillas tentang Mourinho usai kemenangan di El Clasico

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
I. Casillas
J. Mourinho
Spanyol
Portugal

Hubungan mereka berdua tegang

Beragam reaksi bermunculan menyusul kemenangan Real Madrid dalam El Clasico kemarin, Minggu, atas rival tradisionalnya, Barcelona, di kandang sendiri. Namun yang mengejutkan adalah reaksi mantan kiper Los Blancos, Iker Casillas.

Real Madrid mengalahkan rival tradisionalnya, Barcelona, dengan skor 2-1 dalam El Clasico putaran pertama Liga Spanyol, di Stadion Spotify Camp Nou.

 Casillas, yang dikenal aktif di media sosial, ingin berbagi pesan dengan para pengikutnya melalui akun resmi "X" miliknya seusai kemenangan timnya atas Barcelona.

Casillas mengatakan: "Masih ada satu gelar liga yang belum terselesaikan. Real Madrid tampil luar biasa.. dan taktik Mourinho sangat baik".

Demikian pernyataan mantan kiper Real Madrid tersebut, dan pernyataan ini tentu saja memicu kontroversi luas di jejaring media sosial, mengingat hubungannya yang tegang dengan Mourinho.

Meski demikian, tampaknya perseteruan itu telah dikubur oleh sang pemain yang mengikuti hasil pertandingan timnya dari kejauhan dan merasa bahagia ketika segala sesuatunya berjalan baik bagi mereka.



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