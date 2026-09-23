Muhammad Kanno, bintang timnas Arab Saudi, mengirimkan pesan menenangkan kepada para suporter Saudi terkait kondisi kesehatan penjaga gawang Nawaf Al-Aqidi, yang meninggalkan lapangan dalam keadaan cedera pada pertandingan melawan Kuwait di laga pembuka perjalanan tim di turnamen Piala Teluk "Khaleeji 27".

Stadion Al-Inma menyaksikan malam yang sulit bagi kiper muda tersebut, setelah ia terjatuh ke tanah akibat benturan keras ganda yang melibatkan penyerang timnas Kuwait Muhammad Daham dan rekan setimnya di timnas Muta'eb Al-Harbi, dalam pertandingan pekan pertama fase grup, sehingga tim pelatih terpaksa menggantinya dan menurunkan kiper berpengalaman Muhammad Al-Owais.

Usai pertandingan yang dimenangkan Arab Saudi dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak Hammam Al-Hammami setelah bola matang yang bersarang di gawang, Kanno berbicara kepada para wartawan untuk mengungkap perkembangan terkini.

Kanno mengatakan, dalam pernyataan singkat kepada media yang dikutip situs "Al-Maidan Al-Riyadhi" Saudi: "Kondisi Nawaf Al-Aqidi baik-baik saja, cederanya di siku dan kami akan memastikan kondisinya lebih lanjut."

Ucapan gelandang tersebut datang untuk meredakan kekhawatiran yang menyelimuti kamp Arab Saudi setelah insiden terjatuh yang mengerikan itu, di saat timnas Saudi meraih kemenangan berharga di awal perjalanan, sembari menanti hasil pemeriksaan medis final terkait lamanya absennya Al-Aqidi dari turnamen.

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