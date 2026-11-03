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Gelandang Manchester United Kobbie Mainoo yakin timnya hanya membutuhkan satu kemenangan untuk membalikkan keadaan musim ini meski mengawali musim dengan sulit. Lulusan akademi itu menegaskan tanggung jawabnya untuk meneruskan nilai-nilai inti klub, sekaligus berterima kasih kepada manajer Michael Carrick atas bimbingannya selama ini.

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Mainoo memberi teladan di tengah masa sulit

Gelandang Manchester United Kobbie Mainoo berbicara kepada media menjelang pertandingan Liga Champions melawan Roma di Old Trafford. United mengawali musim 2026/27 dengan berat, hanya memenangi satu dari enam pertandingan pertama mereka di Liga Primer Inggris.

Mainoo tetap menjadi sosok penting dalam menjaga rekor bersejarah klub selama 89 tahun yang selalu menyertakan pemain binaan sendiri dalam skuad pertandingan, sepanjang 4.374 laga berturut-turut.

Gelandang berusia 21 tahun itu menyatakan keyakinannya yang tak tergoyahkan bahwa kebangkitan akan segera datang.

Mainoo bertekad menjaga tradisi dan nilai-nilai United

Mainoo mengakui tanggung jawabnya sebagai lulusan akademi untuk mempertahankan standar yang ditetapkan generasi sebelumnya. "United adalah klub besar. Jadi, saya rasa banyak orang mengetahui nilai-nilai yang dijunjung klub ini, dan nilai-nilai itu telah diwariskan oleh orang-orang yang pernah bekerja dan bermain di sini," ujar Mainoo.

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"Sebagai pemain yang tumbuh melalui Akademi, saya merasa turut bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada orang lain apa arti Manchester United."

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"Saya berharap bisa terus menyampaikan pesan itu selama mungkin," tegas sang gelandang.

Mainoo berterima kasih atas bimbingan Carrick di tengah kesulitan

Mainoo memuji manajer Michael Carrick karena memberinya tanggung jawab penting di lini tengah sejak mulai menangani tim musim lalu. "Saya sangat berterima kasih kepada pelatih karena memercayai saya... dan memberikan semua nasihatnya kepada saya," kata Mainoo.

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"Dia pernah bermain untuk klub ini, mengetahui sejarahnya, dan tahu apa yang diperlukan untuk menang. Saya sungguh memperhatikan nasihatnya dan berusaha menerapkannya setiap hari."

"Ini musim yang sulit... Saya merasa kami hanya butuh satu kemenangan untuk mengubah keadaan," tambahnya.

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Manchester United membidik kebangkitan penting melawan Roma

Mainoo ingin menunjukkan pengaruhnya di lini tengah saat United berupaya melanjutkan kemenangan 4-0 atas Sabah FK di Liga Champions pada awal musim ini.

Sang gelandang meminta tim tetap kuat pada saat-saat sulit.

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United menjamu Roma di Old Trafford dalam pertandingan Eropa yang sangat menentukan.