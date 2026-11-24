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Federasi Sepak Bola Senegal merilis pernyataan resmi untuk menanggapi keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) terkait sengketa gelar Piala Afrika antara Senegal dan Maroko.

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Dalam perubahan dramatis yang mengakhiri salah satu krisis paling kontroversial dalam sejarah sepak bola Afrika, Pengadilan Arbitrase Olahraga mengeluarkan putusan yang membatalkan keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) terkait final Piala Afrika 2025. Putusan itu mengembalikan gelar juara kepada Senegal, yang memenangi laga melawan Maroko di lapangan dengan skor 1-0 setelah babak perpanjangan waktu, sekaligus mengakhiri sengketa hukum yang berlangsung sekitar sepuluh bulan.

Pada Selasa ini, Pengadilan Arbitrase Olahraga mengumumkan pembatalan keputusan Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika , yang sebelumnya menganggap tim nasional Senegal mundur dari laga final dan memberikan kemenangan 3-0 kepada Maroko pada 17 Maret lalu.

Berdasarkan putusan baru tersebut, Senegal kembali meraih gelar yang mereka rebut di lapangan, di Stadion Pangeran Moulay Abdellah, Rabat, setelah pertandingan yang diwarnai berbagai kejadian luar biasa, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Dalam pernyataannya pada Selasa ini, federasi tersebut menyampaikan: “Federasi Sepak Bola Senegal memberitahukan kepada publik nasional dan internasional bahwa hari ini pihaknya telah menerima pemberitahuan resmi mengenai putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga dalam sengketa antara Federasi dan Konfederasi Sepak Bola Afrika serta Federasi Kerajaan Sepak Bola Maroko.”

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Pernyataan itu berlanjut: “Melalui keputusan ini, Pengadilan Arbitrase Olahraga mengabulkan banding yang diajukan oleh Federasi Olahraga Senegal. Sebagai konsekuensinya, Pengadilan Arbitrase Tertinggi membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika pada 17 Maret 2026 dan memulihkan sepenuhnya hasil laga final yang digelar di Rabat pada 18 Januari 2026, yang dimenangi tim nasional Senegal dengan skor satu gol tanpa balas (1-0) setelah babak perpanjangan waktu.”

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Federasi menambahkan: “Federasi Sepak Bola Senegal menyambut putusan ini dengan rasa lega yang mendalam. Alih-alih menegaskan keunggulan satu pihak atas pihak lain, keputusan ini terutama menegaskan kemenangan keadilan olahraga dan mengingatkan pada satu prinsip mendasar: kebenaran sebuah pertandingan ditentukan semata-mata di lapangan, di bawah perlindungan hukum olahraga.”

Pernyataan tersebut melanjutkan: “Pada kesempatan resmi ini, Federasi Sepak Bola Senegal ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada tim nasional Senegal beserta jajaran manajemennya, kepada para pengacara dan penasihatnya, kepada Presiden Republik dan pemerintah Senegal atas dukungan mereka, serta kepada seluruh pendukung, baik di Senegal maupun di diaspora.”

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Federasi Senegal juga menyebutkan: “Menyusul keputusan ini, Presiden Federasi Sepak Bola Senegal, Bapak Abdoulaye Fall, menyatakan sebagai berikut: ‘Pengadilan Arbitrase Olahraga telah memberikan keadilan bagi olahraga. Saya ingin kembali menegaskan ikatan persaudaraan yang menyatukan kami dengan Federasi Kerajaan Sepak Bola Maroko dan rakyat Maroko. Sepak bola Senegal kini menatap masa depan dengan teguh, penuh keyakinan dan semangat, dalam Afrika yang bersatu di sekitar nilai-nilai olahraga.’”

Krisis di Laga Final

Krisis ini bermula pada menit-menit akhir waktu normal pertandingan, ketika skor masih imbang tanpa gol, sebelum wasit memberikan penalti kepada Maroko. Keputusan itu memicu kemarahan para pemain Senegal dan pelatih mereka, Pape Thiaw.

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Sejumlah pemain tim nasional Senegal meninggalkan lapangan dan menuju ruang ganti sebagai bentuk protes, sehingga pertandingan terhenti sekitar 10 menit, sebelum Sadio Mane turun tangan membujuk rekan-rekan setimnya dan pelatihnya untuk kembali dan melanjutkan laga.

Setelah permainan dilanjutkan, Maroko mendapat peluang emas untuk memastikan gelar, tetapi Brahim Diaz gagal mengeksekusi penalti dengan gaya Panenka, dan bola dengan mudah ditangkap kiper Edouard Mendy.

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Pertandingan pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu, dan Pape Gueye berhasil mencetak gol kemenangan bagi Senegal. Gol itu memberikan gelar kedua dalam sejarah tim nasional negaranya, di tengah keterkejutan pendukung Maroko yang menantikan tim nasional mereka menjadi juara di kandang sendiri.

Rangkaian kejadian tidak berhenti saat peluit akhir dibunyikan. Suasana diwarnai ketegangan dan adu mulut antara sejumlah jurnalis Maroko dan pelatih Senegal, Pape Thiaw, yang menuai kritik atas keputusannya membawa para pemain kembali ke ruang ganti.

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Konferensi pers Thiaw seusai pertandingan dibatalkan, sebelum ia menyampaikan permintaan maaf keesokan harinya, sementara Konfederasi Sepak Bola Afrika menjatuhkan sanksi larangan lima pertandingan kepadanya akibat insiden yang terjadi di laga final tersebut.

Dua bulan setelah pertandingan, Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika mengambil keputusan yang menyatakan Senegal mundur dan memberikan kemenangan administratif 3-0 kepada Maroko, berdasarkan Pasal 84 regulasi turnamen.