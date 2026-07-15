Pesan keras untuk Maroko... Ketua Federasi Sepak Bola Spanyol meluapkan kemarahannya terkait final Piala Dunia 2030

Rafael Luzán, Ketua Federasi Sepak Bola Spanyol, kembali memicu kontroversi mengenai negara mana yang akan menjadi tuan rumah pertandingan final Piala Dunia 2030, setelah ia mengirimkan pesan tegas kepada Maroko, menegaskan bahwa Spanyol-lah yang memimpin penyelenggaraan edisi bersejarah turnamen tersebut, serta menolak adanya keraguan terhadap peran tersebut.

Maroko, Spanyol, dan Portugal akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2030, namun persaingan untuk menjadi tuan rumah pertandingan final masih terbuka, mengingat Spanyol bersikeras agar final digelar di Stadion Santiago Bernabéu, sementara Maroko berupaya menyelenggarakan pertandingan tersebut di Stadion Hassan II yang baru di Kota Casablanca.

Dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Portugal “A Bola”, Lozan mengungkapkan ketidakpuasan atas laporan-laporan yang menyebutkan meningkatnya peluang Maroko untuk menjadi tuan rumah final, dengan mengatakan: “Kadang-kadang saya merasa kesal ketika melihat bahwa Spanyol memimpin Piala Dunia ini, Piala Dunia Centennial, lalu muncul keraguan mengenai hal ini. Seharusnya tidak ada keraguan sama sekali mengenai peran Spanyol.”

Ia menambahkan: “Tidak baik jika proposal bersama melemah karena pembicaraan mengenai hal-hal seperti ini,” merujuk pada kontroversi yang sedang berlangsung mengenai stadion yang akan menjadi tuan rumah pertandingan final.

Ketua Federasi Sepak Bola Spanyol itu juga menunjukkan ketidaksenangannya terhadap waktu beredarnya berita terkait proposal Maroko, dengan mencatat bahwa berita tersebut muncul pada hari ketika tim nasional Spanyol dan Maroko sedang bertanding dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, yang menurutnya kembali memicu persaingan media seputar final turnamen tersebut.

Meskipun kontroversi semakin memanas, Lozan menegaskan keyakinannya terhadap posisi negaranya, sambil menekankan bahwa Spanyol memegang peran kepemimpinan dalam proyek bersama tersebut, dan ia mengatakan dalam pesan yang tegas: “Saya telah menegaskan hal ini sebelumnya, Spanyol memimpin Piala Dunia ini.”

Pernyataan Ketua Federasi Sepak Bola Spanyol ini muncul di tengah meningkatnya spekulasi mengenai stadion mana yang akan menjadi tuan rumah pertandingan final Piala Dunia 2030, karena Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) belum memutuskan hal ini hingga saat ini, meskipun persaingan antara Stadion Santiago Bernabéu di Madrid dan Stadion Hassan II yang akan dibangun di Casablanca terus berlanjut.

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