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Putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) terkait final Piala Afrika 2025 tidak hanya menetapkan gelar juara untuk Senegal. Putusan itu juga memuat sikap tegas atas sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada para pemain dan anggota staf pelatih timnas Senegal, terutama pelatih Pape Thiaw, menyusul insiden yang terjadi dalam laga final melawan Maroko.

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Dewan Disiplin Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) sebelumnya telah menjatuhkan serangkaian sanksi kepada Senegal menyusul insiden yang terjadi dalam final Piala Afrika antara kedua tim di Rabat pada 18 Januari. Sanksi tersebut mencakup larangan selama 5 pertandingan resmi di bawah naungan CAF bagi Pape Thiaw, pelatih kepala Senegal saat itu, karena "perilaku tidak sportif dan pelanggaran terhadap prinsip fair play serta integritas yang tercantum dalam regulasi disiplin, serta merusak reputasi permainan". Sang pelatih juga dijatuhi denda sebesar 100.000 dolar AS.

Pemain Senegal, Iliman Ndiaye, juga diskors dua pertandingan resmi di bawah naungan CAF karena "perilaku tidak sportif terhadap wasit". Sanksi serupa dijatuhkan kepada rekan setimnya, Ismaila Sarr, dengan alasan yang sama.

Terkait Federasi Sepak Bola Senegal, Komite Disiplin telah memutuskan denda sebesar 300.000 dolar AS atas perilaku tidak pantas para suporternya, yang merusak reputasi permainan serta melanggar prinsip fair play dan integritas yang diatur dalam regulasi disiplin. Komite juga menjatuhkan denda tambahan dengan nilai yang sama atas perilaku tidak sportif para pemain dan anggota staf pelatih, yang mencakup pelanggaran terhadap prinsip fair play, loyalitas, dan integritas, sekaligus merusak reputasi sepak bola. Selain itu, ada denda ketiga sebesar 15.000 dolar karena perilaku buruk tim, setelah lima pemainnya menerima kartu kuning dalam pertandingan tersebut.

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Dalam dokumen setebal 53 halaman yang dirilis hari ini, Selasa, CAS menolak permintaan pihak Maroko untuk memperberat sanksi terhadap para pemain dan anggota staf pelatih Senegal, dengan menilai permintaan tersebut sudah tidak relevan lagi. Dengan demikian, CAS mempertahankan sanksi yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Komite Banding CAF.

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Meski begitu, Pengadilan Arbitrase Olahraga memberikan peringatan kepada para pemain timnas Senegal karena meninggalkan lapangan, sebagaimana dilaporkan situs Seneweb asal Senegal. Dalam putusan tersebut tertulis: "Ini tidak berarti bahwa tindakan para pemain timnas Senegal meninggalkan lapangan untuk sementara selama pertandingan bukanlah pelanggaran serius. Panel berpendapat, berdasarkan kajian yang melandasi amandemen terbaru terhadap regulasi FIFA, bahwa para pemain harus dicegah dengan tegas agar tidak meninggalkan lapangan atau menolak menyelesaikan pertandingan sebagai bentuk protes atas keputusan wasit. Perilaku ini bertentangan dengan semangat permainan dan semua nilai yang dijunjung tinggi oleh sepak bola. Dalam kasus ini, keputusan wasit untuk melanjutkan pertandingan harus dihormati."

Senegal sebelumnya menang 1-0 dalam waktu pertandingan, setelah Maroko gagal memanfaatkan penalti melalui Brahim Diaz. Perkara final kemudian dibawa ke ranah hukum olahraga karena federasi Senegal menolak keputusan pemberian gelar kepada Maroko dan membawa kasusnya ke CAS, yang hari ini secara resmi memutuskan Senegal sebagai juara.

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