Johnny de Mol pada Kamis malam mewakili KIJK menyampaikan permintaan maaf atas masalah teknis besar terkait siaran langsung FC Sion vs Ajax, tetapi pesan penutupnya justru membuat sejumlah penonton tersinggung. Sang presenter, meski awal siaran berjalan sulit, menyebut ini sebagai “malam yang sukses bagi penonton dan bagi Ajax”, padahal penonton yang membayar telah melewatkan sebagian besar fase pembukaan.

Untuk laga play-off Conference League tersebut, suporter harus membayar satu kali sebesar 4,99 euro agar bisa menyaksikan pertandingan melalui KIJK. Namun, tayangan prapertandingan dan 15 menit pertama tidak bisa disaksikan karena siaran langsung hanya menampilkan layar hitam, yang kemudian memicu banyak keluhan di media sosial.

Setelah pertandingan usai, De Mol dalam ulasan singkat penutup bersama analis Richard Witschge kembali menyinggung masalah tersebut. “Kami akan mengakhiri siaran. Kami ingin sekali lagi menyampaikan permintaan maaf atas awal siaran. Tadi sempat ada yang tidak berjalan baik, awalnya cukup tersendat. Sama seperti Ajax, sebenarnya awalnya juga tersendat,” kata sang presenter sambil melontarkan guyonan kecil.

Setelah itu, muncul penutupan yang benar-benar disambut buruk oleh sebagian penonton. “Pada akhirnya tetap menjadi pesta gol dengan enam gol. Menurut saya ini malam yang sukses bagi penonton dan bagi Ajax. Terima kasih sudah menonton dan mungkin sampai jumpa di lain waktu,” ujar De Mol, tanpa mengatakan apa pun soal kemungkinan kompensasi.

Di X, berbagai penonton mengaku tidak banyak bisa memahami kesimpulan tersebut. “Uang kembali, KIJK,” tulis Kevin van den Ende (Cavinsky), yang kemudian dibalas seseorang: “Memang benar-benar payah, lalu De Mol: 'Maaf, tapi tadi pesta gol.'”

Ron Michielsen juga terlihat jelas terganggu oleh kata-kata sang presenter. “Johnny menutup dengan: ‘... malam yang sukses bagi penonton dan bagi Ajax... Dan mungkin sampai jumpa.’ Sebenarnya apa yang kamu pikirkan dengan orang tua serakahmu itu?!,” tulisnya di X.











