Pesan dan foto berusia 8 tahun: Hakimi beri komentar soal pensiunnya Ronaldo

Achraf Hakimi, bintang timnas Maroko dan Paris Saint-Germain, menyampaikan pesan menyentuh kepada bintang Portugal Cristiano Ronaldo, setelah pengumuman pengunduran dirinya dari sepak bola internasional, sembari mengenang momen yang mempertemukan keduanya dalam sebuah pertandingan Piala Dunia terdahulu.

Hakimi mengunggah melalui akun resminya di "Instagram" sebuah foto yang mempertemukannya dengan Ronaldo dari laga Maroko melawan Portugal di Piala Dunia 2018, dan memberikan komentar dalam bahasa Inggris: "Terima kasih atas segalanya, Cristiano, seorang legenda yang akan selalu abadi dalam sejarah sepak bola".

Foto tersebut berasal dari pertandingan Maroko melawan Portugal pada pekan kedua fase grup Piala Dunia Rusia, yang berakhir dengan kemenangan timnas Portugal dengan skor satu gol tanpa balas.

Ronaldo menjadi pencetak satu-satunya gol dalam pertandingan itu, setelah mencetak gol melalui sundulan pada menit keempat, sehingga memberi Portugal tiga poin penting, sementara timnas Maroko menelan kekalahan kedua secara beruntun dan tersingkir lebih awal dari kompetisi.

Pertandingan itu menyaksikan Hakimi tampil sebagai pemain utama bersama timnas Maroko, dalam salah satu penampilan perdananya di panggung dunia, sementara Ronaldo memimpin Portugal dalam penampilan keempatnya di Piala Dunia.

Akhir perjalanan selama 23 tahun

Pemain berusia 41 tahun itu mengakhiri perjalanan luar biasa bersama timnas negaranya yang dimulai pada Agustus 2003, setelah menjalani 234 pertandingan internasional dan mencetak 146 gol di dalamnya, sehingga menjadi pemegang rekor dunia dalam penampilan dan gol internasional di level sepak bola putra.

Selama perjalanannya bersama Portugal, Ronaldo memimpin negaranya meraih gelar Piala Eropa 2016, di samping dua gelar di UEFA Nations League pada tahun 2019 dan 2025, serta menjadi pemain pertama yang mencetak gol di enam edisi berbeda Piala Dunia.

Keputusan Ronaldo ini tidak berarti pensiun dari sepak bola secara total, karena hanya terbatas pada perjalanan internasionalnya bersama Portugal, sementara ia tetap bermain di level klub dengan seragam Al Nassr Saudi.

Dengan demikian, salah satu legenda terbesar olahraga ini menutup lembaran yang terbentang selama lebih dari dua dekade bersama timnas negaranya, meninggalkan di belakangnya rekor-rekor dan pencapaian yang akan tetap hadir dalam sejarah sepak bola.