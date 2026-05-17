Pesaing Joshua Zirkzee semakin berkurang: penyerang tersebut hengkang dari Manchester United dengan nilai transfer 50 juta euro

Rasmus Højlund resmi hengkang dari Manchester United. Berkat kemenangan 0-3 Napoli atas Pisa, klub Italia tersebut memastikan diri lolos ke Liga Champions, sehingga opsi pembelian dalam kontrak pinjamannya secara otomatis diaktifkan.

Napoli meminjam striker asal Denmark ini musim ini dengan biaya enam juta euro, dan itu terbukti menjadi langkah yang sukses. Di Serie A, Højlund kembali menemukan performa terbaiknya, dengan mencetak 11 gol dan 6 assist dalam 32 pertandingan.

Dalam perjanjian peminjaman tersebut tercantum opsi pembelian wajib sebesar 44 juta euro, yang akan berlaku jika klub lolos ke Liga Champions. Berkat kemenangan atas Pisa, syarat tersebut telah terpenuhi.

Højlund juga memberikan kontribusi penting dalam pertandingan tersebut dengan mencetak satu gol dan satu assist. Akibatnya, ia tidak akan kembali ke Manchester United.

Bagi Joshua Zirkzee, ini berarti ia setidaknya memiliki satu pesaing kurang. Namun, masih belum pasti apakah pemain internasional Oranje tersebut akan memainkan peran yang signifikan di Old Trafford dalam jangka panjang.