Jan Paul van Hecke tampaknya segera akan memiliki satu pesaing lebih sedikit di Tottenham Hotspur. Cristian Romero kini sangat dekat menuju Inter, demikian dilaporkan antara lain oleh La Gazzetta dello Sport.

Inter disebut sudah mencapai kesepakatan dengan Tottenham Hotspur soal biaya transfer sebesar 40 juta euro, tulis surat kabar olahraga Italia tersebut. Pembicaraan dengan manajemen Romero kini sedang berlangsung.

Gaji menjadi perhatian terbesar dalam proses ini. Romero menginginkan gaji enam juta euro, tetapi Inter tidak ingin memenuhinya. Ekspektasinya, kedua pihak akan segera menemukan titik temu.

Bagi Romero, Serie A bukan kompetisi yang asing. Sebelum pindah ke Tottenham Hotspur, ia bermain selama bertahun-tahun untuk Atalanta dan Genoa. Kini, kepulangannya tampak sudah dekat.

Hal itu cukup mengejutkan, mengingat Romero baru memperpanjang kontraknya bersama Spurs pada musim panas tahun lalu hingga pertengahan 2029. Selain itu, pada musim lalu ia adalah kapten tim dan membentuk duet yang bisa diandalkan dengan Micky van de Ven, selama fit.

Posisi Romero di jantung pertahanan Tottenham Hotspur pada musim depan akan diisi oleh Van Hecke, yang didatangkan dari Brighton & Hove Albion dengan nilai 60 juta euro.

Akhir pekan lalu, pemain Belanda itu sudah menjadi starter dalam laga uji coba melawan Chelsea (menang 2-1). Di mata media Inggris, Van Hecke terutama memberikan kesan ‘garang dan bernafsu besar’.