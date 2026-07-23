Peluang klub Al Ittihad untuk mendatangkan bintang timnas Nigeria pada bursa transfer musim panas ini menyusut, akibat tawaran yang tidak meyakinkan.

Sejumlah laporan media sebelumnya mengungkap bahwa Al Ittihad terlibat persaingan dengan klub Jerman, Eintracht Frankfurt, untuk mendatangkan pemain Nigeria, Raphael Onyedika, gelandang klub Belgia Club Brugge, pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Namun, surat kabar Belgia "nieuwsblad" menegaskan bahwa tawaran yang diajukan "Sang Dekan" untuk mendatangkan pemain Nigeria tersebut tidak meyakinkan bagi manajemen Club Brugge.

Menurut yang diungkap jurnalis Italia Fabrizio Romano sebelumnya, klub Belgia itu menginginkan 10 juta euro agar menyetujui kepergian Onyedika, mengingat kontraknya berakhir pada akhir musim depan.

Al Ittihad harus memperbaiki tawaran finansialnya untuk merekrut gelandang Nigeria tersebut, terlebih di tengah pencarian mereka akan pemain baru untuk menggantikan pemain Brasil Fabinho yang kontraknya memang telah berakhir pada akhir musim lalu.

Onyedika terutama bermain di posisi gelandang bertahan, ia juga piawai sebagai jangkar dan di jantung pertahanan. Ia berusia 25 tahun, dan bermain untuk Club Brugge sejak tahun 2022.

Sejak bergabung dengan klub Belgia tersebut, Onyedika menjadi pilihan tetap dalam skuad timnas Nigeria, dan sejak saat itu ia telah tampil bersama timnas dalam 26 pertandingan, yang di dalamnya ia berhasil mencetak 3 gol dan memberikan satu assist.

Nama Al Ittihad telah dikaitkan dengan perekrutan sejumlah pemain di posisi gelandang bertahan, yang paling menonjol adalah pemain Maroko Sofyan Amrabat, bintang Fenerbahce, dan pemain Mesir Marwan Attia dari Al Ahly.