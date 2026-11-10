Real Madrid semakin dekat untuk merekrut salah satu talenta sepak bola paling menonjol di Eropa, namun sejumlah indikasi yang muncul belakangan terkait transfer ini meningkatkan kekhawatiran Los Blancos.

JJ Gabriel, pemain Manchester United berusia 16 tahun, telah mencapai kesepakatan lisan dengan klub Spanyol tersebut, tetapi keraguan mulai muncul di lingkungan klub ibu kota mengenai keluarganya serta cara pengelolaan karier sepak bolanya.

Menurut jurnalis Samuel Luckhurst di surat kabar Inggris The Sun, sejumlah pejabat Real Madrid memantau dengan khawatir pengaruh Joe Oceirwell, ayah sang pemain, yang mereka gambarkan sebagai sosok yang sangat menuntut dalam keputusan-keputusan terkait masa depan putranya.

Berdasarkan laporan yang dikutip surat kabar Sport, The Sun menjelaskan bahwa ayah Gabriel terlibat dalam percekcokan di media sosial yang berkaitan dengan karier olahraga pemain muda tersebut, dan perilaku ini tidak luput dari perhatian sejumlah pejabat Real Madrid, yang dikabarkan juga terkejut dengan pernyataan-pernyataan ambisius sang pemain.

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Gabriel menyatakan secara terbuka bahwa impian terbesarnya adalah memenangi Ballon d'Or, sebuah pernyataan yang menurut surat kabar The Sun menimbulkan sejumlah keberatan di Real Madrid mengingat sorotan media yang luar biasa besar yang diterima seorang pemain sepak bola yang baru berusia 16 tahun.

Manchester United telah mengerahkan upaya besar untuk meyakinkan Gabriel agar bertahan di Old Trafford. Klub Inggris itu menawarkan sebuah ruang khusus kepada keluarganya di stadion masa depan mereka, selain memberinya nomor punggung 77, yang terkait dengan potensinya sebagai merek pribadi.

Menurut sejumlah laporan, Manchester United juga berjanji untuk memasukkannya ke dalam skuad tim pada laga melawan Brighton yang lalu, tetapi sang pemain memberi tahu klub tentang niatnya meninggalkan tim sebelum pertandingan tersebut.

Para pejabat United menilai bahwa jumlah yang mungkin diperoleh dari hak sponsor Gabriel (350 ribu pound sterling) adalah jumlah yang sangat kecil untuk seorang pemain yang dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di generasinya.

Sementara itu, Real Madrid terus mencatat kemajuan dalam proses perekrutannya, meski sejumlah prosedur resmi masih tersisa. Menurut laporan-laporan Inggris, Manchester United tengah mempertimbangkan kemungkinan mengambil tindakan hukum terkait kepergiannya.

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