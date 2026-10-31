Jose Felix Diaz, jurnalis terkenal dari surat kabar Spanyol "AS" sekaligus pemegang suara Spanyol dalam Ballon d'Or, mengungkapkan pilihan-pilihannya dalam persaingan Ballon d'Or 2026.

Penyerang asal Inggris Harry Kane telah meraih penghargaan tersebut, sementara Kylian Mbappe berada di posisi kedua, dan Lamine Yamal menempati urutan ketiga.

Felix Diaz mengatakan, dalam pernyataan di kanal "AS" di jaringan "YouTube": "Untuk beberapa waktu saya terus berpikir, bagaimana jika Harry Kane masih bermain bersama Tottenham, mungkin saya akan memilihnya, saya tidak tahu. Saya melihat ada perbedaan besar di Liga Jerman."

Ia menambahkan: "Liga Jerman tidak seperti LaLiga atau Premier League, bukan begitu? Mungkin Anda memandangnya dari sudut ini. Kane telah bermain di Liga Primer Inggris selama bertahun-tahun bersama Tottenham, dalam sebuah tim yang tidak tergolong klub-klub besar. Dan ia tidak mampu membawa Tottenham memenangkan gelar apa pun, satu-satunya yang ia capai adalah membawa tim itu ke sebuah final."

Ia melanjutkan: "Saya rasa Harry Kane layak berada di podium penghargaan, tetapi bagi saya, ia memulai perjalanannya di Piala Dunia dengan sangat baik, kemudian Jude Bellingham mulai menyainginya dalam perebutan sorotan, bukan begitu?"

Diaz ditanya: "Sebagian orang mungkin berkata: Apakah Anda akan memberikan Ballon d'Or kepada Kane dan mengeluarkan Bellingham dari perhitungan Anda?" Ia menjawab: "Saya rasa ada banyak faktor yang masuk dalam pilihan ini, dan tidak ada satu faktor pun di antaranya yang bisa menjadi penentu dengan sendirinya."

Ia meneruskan: "Sejak awal musim hingga akhir Piala Dunia, saya cenderung memilih Kylian Mbappe. Ia adalah top skor liga, top skor Liga Champions Eropa, top skor Piala Dunia, dan pencetak gol terbanyak di turnamen itu. Ia juga membawa timnas Prancis ke babak semifinal, sebelum menghadapi timnas Spanyol."

Ia menyambung: "Saya rasa meskipun melewati periode naik dan turun, ia adalah pemain yang paling mampu mempertahankan level tingginya dan konsisten sepanjang musim secara keseluruhan."

Ia menguraikan: "Real Madrid tidak mendukung Mbappe, tidak berdiri di sisinya. Baiklah, dan seperti yang saya katakan kepada Anda, keputusan ini mengandung sejumlah unsur subjektivitas, sebagaimana halnya hampir dalam segala hal. Tidak ada angka atau kriteria yang jelas yang bisa dijadikan acuan secara mutlak, dan saya rasa statusnya sebagai top skor Piala Dunia juga merupakan faktor yang layak diapresiasi."

Ia melanjutkan: "Saya rasa Piala Dunia bukanlah momen terbaik bagi Lamine Yamal, karena ia tidak sampai ke fase akhir musim dalam kondisi terbaiknya."

Diaz ditanya: "Melihat level Lamine saat ini, kepada siapa Anda akan memberikan Ballon d'Or untuk musim ini?" Ia menjawab: "Tidak diragukan lagi pilihan saya adalah Lamine Yamal, tetapi di sini kita menganalisis apa yang ditampilkan para pemain sepanjang musim lalu, dan bagi saya pribadi, Mbappe lebih baik daripada Lamine."

Ia menambahkan: "Anda akan berkata kepada saya, dan orang-orang juga akan berkata kepada saya, bahwa Barcelona memenangkan gelar-gelar, dan bahwa Lamine dinobatkan juara Piala Dunia dan liga. Saya setuju dengan itu, tetapi saya tidak berpendapat bahwa Lamine lebih berpengaruh di Piala Dunia dibandingkan pemain-pemain Spanyol lainnya."

Ia menutup: "Saya rasa timnas Spanyol menang berkat kerja kolektif, dan kemenangannya bukan karena Lamine seorang. Adapun sekarang, Barcelona menunjukkan bahwa 70% dari kekuatannya terletak pada Lamine, karena ia melaju dan menghancurkan segala sesuatu di jalannya, serta menumbangkan siapa pun yang berdiri di hadapannya."