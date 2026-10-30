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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
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Perwakilan Mesir tempatkan Harry Kane di posisi keempat, kejutkan suporter Barcelona dengan peringkat Lamine Yamal

K. Mbappe
L. Yamal
H. Kane
Prancis
Spanyol
Inggris

Mbappe lebih dulu

Dalam bocoran pertama yang keluar dari balik layar penghargaan Ballon d'Or 2026, jurnalis Amr Naguib Fahmy, perwakilan Mesir dalam panel juri internasional, meledakkan kejutan besar lewat pilihan-pilihannya yang menghancurkan semua prediksi dan menempatkan seorang bintang baru di singgasana sepak bola dunia.

Bintang asal Prancis Kylian Mbappe memuncaki daftar pemungutan suara Mesir di posisi pertama, menegaskan keberpihakan Amr Naguib terhadap musim luar biasa penyerang Real Madrid tersebut, menurut situs "365scores".

Kejutan terbesar datang lewat pemilihan bintang asal Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, di posisi kedua, mengungguli talenta muda Barcelona Lamine Yamal yang berada di posisi ketiga, lalu penyerang Inggris Harry Kane di posisi keempat.

Pemungutan suara Mesir melanjutkan kontroversinya pada sisa peringkat, di mana gelandang Paris Saint-Germain Vitinha ditempatkan di posisi kelima, disusul pemain Inggris Declan Rice di posisi keenam, lalu Jude Bellingham di posisi ketujuh, dan pemain Spanyol Rodri di posisi kedelapan.

Kejutan tidak berhenti sampai di situ, karena daftar tersebut menyaksikan kehadiran tak terduga bek muda Pau Cubarsi di posisi kesembilan, dalam pilihan berani yang mencerminkan keyakinan jurnalis Mesir itu terhadap talenta bek Barcelona tersebut, sementara daftar ditutup oleh pemain Spanyol Fabian Ruiz di posisi kesepuluh.

Pemungutan suara dini ini datang untuk menyulut kontroversi di kalangan sepak bola seputar kriteria Ballon d'Or tahun ini, sekaligus menegaskan bahwa persaingan memperebutkan penghargaan paling bergengsi itu akan terbuka antara Mbappe, Kvaratskhelia, dan Yamal, jauh dari perhitungan-perhitungan konvensional.

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