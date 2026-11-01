Perwakilan Maroko di Ballon d'Or: Sebagian pihak berusaha mendorong saya untuk memilih pemain selain Hakimi

Jurnalis Maroko, Mustapha Badri, anggota komite internasional yang bertugas memilih pemenang Ballon d'Or 2026, bertanggung jawab atas keputusan menempatkan rekan senegaranya, Achraf Hakimi, di puncak daftar pilihannya. Namun, ia juga mengatakan bahwa dirinya mendapat tekanan untuk mencoba membuatnya mengubah suaranya.

Sebanyak 100 jurnalis dari seluruh penjuru dunia memberikan suara untuk memilih pemenang Ballon d'Or 2026, dan di antara 100 orang tersebut, Mustapha Badri adalah satu-satunya yang menempatkan bek Paris Saint-Germain itu di puncak pilihannya.

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Dalam daftar peringkat Badri, Kylian Mbappe dan Lamine Yamal menempati posisi kedua dan ketiga, sebagaimana hasil akhirnya, sementara Harry Kane, yang terpilih mengungguli Mbappe dengan selisih tipis, menempati posisi keenam.

"Ada Upaya Memengaruhi"

Mustapha Badri melontarkan pernyataan yang mengkhawatirkan dalam wawancara yang dilakukannya kemarin, Sabtu, dengan situs "Afrik Foot", di mana ia berbicara tentang tekanan yang dialaminya tak lama sebelum memberikan suara akhirnya.

Ia mengatakan: "Beberapa orang menghubungi saya untuk mencoba memengaruhi saya dan membujuk saya agar memberikan suara menentang Achraf Hakimi demi pemain lain, yang saya lebih memilih untuk tidak menyebutkan namanya. Saya tidak menyerah pada permintaan-permintaan ini, tetapi pengalaman ini menunjukkan bahwa ada upaya memengaruhi seputar jenis pemungutan suara ini."

Ia menambahkan: "Ada kelompok-kelompok yang berupaya memengaruhi dengan menghubungi para jurnalis dan mengarahkan pilihan mereka. Saya sendiri mengalami pengalaman ini tanpa terjebak di dalamnya (...) Ini adalah salah satu bentuk lobi dan pencarian dukungan, yang terkadang dapat menghasilkan pilihan yang jauh dari logika olahraga yang ketat."

Badri juga menegaskan keyakinannya bahwa Hakimi pantas memenangkan Ballon d'Or, dengan menjelaskan: "Ia bukan pemain biasa, ia seorang bek yang luar biasa, tetapi juga seorang penyerang yang memiliki kualitas teknis yang hebat."