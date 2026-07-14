Perubahan yang menyedihkan... Saliba mengikuti jejak bintang Maroko di Piala Dunia

William Saliba, bek tim nasional Prancis, mengikuti jejak bintang Maroko di Piala Dunia, setelah diganti secara mengecewakan dalam pertandingan melawan Spanyol.

Timnas Spanyol berhadapan dengan Prancis, hari Selasa ini, di Stadion Dallas, dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Pada menit ke-30 pertandingan, Saliba meninggalkan Stadion Dallas sambil menangis, setelah mengalami cedera otot yang membuatnya tidak bisa melanjutkan pertandingan.

Menurut akun statistik “Mstership”, ini menjadi pergantian pemain tercepat kedua dalam sejarah pertandingan semifinal Piala Dunia akibat cedera.

Pergantian tercepat sebelumnya terjadi pada pemain Maroko, Romain Saïss, ketika ia mengalami cedera hanya 20 menit setelah bertanding melawan timnas Prancis itu sendiri, pada babak semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar.