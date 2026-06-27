Perubahan yang mengerikan... Tuduhan memalukan mengancam bintang Afrika di Piala Dunia

Kegembiraan salah satu bintang tim nasional Afrika yang berlaga di Piala Dunia 2026 berubah menjadi mimpi buruk, setelah ia dituduh melakukan tindakan tercela, hanya beberapa jam setelah timnya memastikan lolos ke babak 32 besar.

Ryan Mendes, kapten tim nasional Cape Verde, kini menghadapi penyelidikan hukum di Selandia Baru terkait tuduhan pelecehan seksual.

Surat kabar Portugal, Apola, mengutip situs web Brasil “Globo” bahwa kasus ini melibatkan seorang warga negara Brasil yang tinggal di Selandia Baru, dan insiden yang diduga terjadi pada bulan Maret lalu, selama pemusatan latihan tim Afrika tersebut di Selandia Baru. Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa tuduhan tersebut terjadi pada tanggal 27 Maret, di hotel tempat rombongan tim nasional Cape Verde menginap di Auckland, di mana wanita Brasil tersebut—yang tinggal di Selandia Baru dengan visa tinggal dan kerja—bekerja sebagai penerjemah dan staf pendukung operasional untuk rombongan tersebut dalam rangkaian acara "FIFA" yang mencakup dua pertandingan persahabatan, salah satunya melawan Chili dan yang lainnya melawan tim nasional Selandia Baru, dan ia menginap di hotel yang sama karena pekerjaannya.

Menurut pengaduan yang diajukan ke kepolisian, pelapor menyebutkan bahwa setelah pertandingan pertama melawan Chili, ia diundang ke sebuah pertemuan di salah satu kamar hotel yang disediakan untuk rombongan tersebut, dengan anggapan bahwa ia akan menjalankan perannya sebagai penerjemah. Namun, ia terkejut karena pertemuan tersebut ternyata bersifat perayaan, sehingga ia pun kembali ke kamarnya setelah merasa tidak nyaman.

Ia menambahkan bahwa tak lama kemudian ia mendengar ketukan di pintunya, lalu membuka pintu dengan mengira akan diminta bantuan terkait pekerjaannya. Namun, menurut pengaduan tersebut, Mendez masuk ke kamar, melakukan penyerangan fisik terhadapnya, mencoba mencekiknya, serta melayangkan pukulan dan gigitan saat ia berusaha membela diri, sebelum akhirnya melakukan dugaan pelecehan seksual.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa pelapor mengambil foto-foto memar yang dideritanya, dan pergi ke klinik yang khusus menangani korban kekerasan seksual, di mana laporan medis menunjukkan adanya banyak bercak ungu di dada, leher, dan bibirnya, serta di kulit kepala dan area sensitif lainnya.

Kepolisian Selandia Baru, dalam tanggapannya atas pertanyaan “Globo”, menegaskan bahwa mereka sedang menyelidiki kasus tersebut, namun menolak mengungkapkan identitas pihak-pihak yang terlibat, sesuai dengan undang-undang privasi yang ketat di negara tersebut. Sementara itu, sumber-sumber menyebutkan bahwa pengaduan tersebut diajukan pada 10 April.

Belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Mendez maupun Federasi Sepak Bola Cape Verde (Cape Verde) hingga saat ini.

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