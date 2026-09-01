Borussia Dortmund bereaksi atas cedera parah rekrutan anyar Giannis Konstantelias dan kini berada di ambang merekrut Ethan Nwaneri dari Arsenal. Hal ini dilaporkan, antara lain, oleh jurnalis transfer Fabrizio Romano.

Menurut laporan tersebut, kesepakatan lisan sudah tercapai, dengan pemain berusia 19 tahun itu pada malam menjelang Deadline Day hari Selasa dikabarkan telah menyatakan pilihannya untuk pindah ke BVB, yang akan meminjam Nwaneri selama satu musim. Dortmund juga disebut akan menanggung seluruh gajinya.

Die Borussen dengan demikian menemukan alternatif yang dicari untuk Konstantelias, yang saat menang 2-0 pada laga pembuka Bundesliga melawan Hamburger SV mengalami robekan ligamen krusiat di lutut kiri dan karena itu akan absen selama setengah tahun.

BVB juga disebut sempat memburu talenta top dari Polandia dan Nick Woltemade

Pada Senin, portal Polandia Meczyki masih melaporkan bahwa BVB sudah mencapai kesepakatan dengan Marcel Regula dari klub kasta tertinggi Polandia, Zaglebie Lubin.

Menurut laporan itu, Dortmund kabarnya sudah cukup lama memantau pemain tim nasional U-21 Polandia tersebut dan bahkan telah mengamatinya langsung di lokasi. Kepindahan ke klub divisi dua Inggris, Burnley, belakangan ditolak Regula menurut Meczyki , sementara selain BVB, Feyenoord Rotterdam juga menyatakan minat. Biaya transfer untuk youngster tersebut kabarnya akan berada di bawah €10 juta.

Apakah Dortmund secara teoretis bisa memboyong Regula dan Nwaneri sekaligus ke Signal Iduna Park, masih belum jelas.

Selain Nwaneri dan Regula, dalam pencarian pengganti Konstantelias, BVB juga disebut telah melakukan pendekatan kepada Newcastle United terkait Nick Woltemade. Namun, pemain tim nasional Jerman itu kabarnya akan bergabung dengan Juventus Turin dengan status pinjaman.

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