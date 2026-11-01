"Perubahan Total": Apa yang Ditampilkan Kane, Mbappe, dan Yamal pada Penampilan Perdana Usai Gelaran Ballon d'Or?

Trio Harry Kane, Kylian Mbappe, dan Lamine Yamal menjadi sorotan banyak pihak, sepekan setelah penyelenggaraan gala Ballon d'Or.

Harry Kane, bintang Bayern Munich, dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or pada Senin lalu, dalam acara yang digelar di London, sementara Mbappe, penyerang Real Madrid, berada di peringkat kedua, lalu Yamal, winger Barcelona, di posisi ketiga.

Sepanjang pekan ini para penggemar mengikuti penampilan tiga pemain teratas dalam peringkat Ballon d'Or, dan apakah mereka terpengaruh oleh apa yang terjadi dalam gala tersebut.

Harry Kane: Penampilan lemah dari sang peraih Ballon d'Or

Dua hari setelah gala Ballon d'Or, Bayern Munich menjalani laga di ajang Piala Jerman, menghadapi Magdeburg, dan tim asal Bavaria itu memenanginya dengan skor 6-1.

Harry Kane duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan, di mana pelatih Vincent Kompany memilih untuk mengistirahatkannya setelah gala Ballon d'Or.

Kane kembali ke skuad Bayern Munich, kemarin Sabtu, dalam laga puncak melawan Borussia Dortmund di Bundesliga.

Bayern Munich bermain imbang 2-2 melawan tamunya Borussia Dortmund, dan Harry Kane tidak mencetak gol, namun ia menciptakan gol kedua bagi timnya yang dicetak Upamecano pada menit ke-66.

Harry Kane tampil dengan level biasa-biasa saja, di mana ia tidak banyak memberikan kontribusi sepanjang laga, sehingga memperoleh rating 6,5 dari 10, menurut situs "Sofa Score".

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Kylian Mbappe: Gol kontroversial dan performa gemilang yang jelas

Real Madrid menjalani satu pertandingan setelah gala Ballon d'Or, yang membuat Kylian Mbappe keluar dengan kekecewaan besar, karena ia berharap memenangkan penghargaan tersebut.

Real Madrid bertandang hari ini ke Racing Santander, di LaLiga, dan menang dengan skor 3-0.

Mbappe mencetak gol pertama, dari penalti yang ia peroleh sendiri, dan penalti itu memicu kontroversi wasit yang besar serta lebih dari satu pakar wasit menegaskan bahwa penalti itu tidak layak diberikan.

Meski demikian, Mbappe berhasil mengeksekusi penalti tersebut, sehingga menambah koleksinya menjadi 12 gol dalam 11 laga di LaLiga, dan 15 gol dalam 14 laga di seluruh ajang musim ini.

Mbappe tampil aktif menghadapi Racing dan menjalani laga secara penuh, serta memperoleh rating 8,3 dari 10 menurut situs "Sofa Score", yang merupakan rating pemain terbaik ketiga dalam laga tersebut, setara dengan Huijsen, setelah Arda Guler (8,7) dan Bellingham (8,4).

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Yamal: Pertandingan sempurna

Serupa, Barcelona menjalani satu pertandingan setelah gala Ballon d'Or, menghadapi Deportivo Alaves, kemarin Sabtu, di LaLiga, yang menyaksikan penampilan menonjol dari Lamine Yamal.

Yamal bermain selama 74 menit menghadapi Alaves, yang di dalamnya ia berhasil mencetak dua gol pada menit ke-45+1 dan ke-64, serta menciptakan gol untuk Fermin Lopez pada menit ke-23, sehingga membawa timnya meraih kemenangan telak dengan skor 6-1.

Tampaknya Yamal tidak terpengaruh oleh kekalahan dalam perburuan Ballon d'Or, bahkan dengan menempati peringkat ketiga di belakang Harry Kane dan Mbappe, di mana ia menampilkan pertandingan yang sangat istimewa.

Situs "Sofa Score" memberikan bintang muda itu rating sempurna 10 dari 10, yang menggambarkan level yang ditunjukkan Yamal kemarin.

Berdasarkan hal itu, apa yang ditampilkan trio tersebut sepanjang pekan ini datang secara berkebalikan total dengan apa yang terjadi dalam gala besar tersebut.

Yamal yang berada di peringkat ketiga, hal yang merupakan kejutan besar baginya, bersinar sangat terang dan menampilkan pertandingan yang luar biasa, sedangkan Mbappe yang menjadi runner-up menampilkan level yang bagus namun tidak mencapai level Yamal.

Adapun Harry Kane, yang paling berbahagia, dan yang mewujudkan mimpi terbesarnya dengan meraih Ballon d'Or, tidak tampil sesuai gambaran yang dinantikan dalam pertandingan yang merupakan laga terpenting di sepak bola Jerman, dan ia meraih rating paling rendah dibandingkan dengan Yamal dan Mbappe.