Liga Profesional Uni Emirat Arab menyampaikan permohonan maaf atas ketidakikutsertaannya dalam penyelenggaraan dan menjadi tuan rumah edisi mendatang turnamen Piala Super Mesir, setelah sebelumnya turut berkontribusi dalam penyelenggaraan dan menjadi tuan rumah edisi sebelumnya, sesuai dengan kontrak yang ditandatangani di Kairo tahun lalu.

Sejumlah sumber mengungkap kepada situs "Cairo 24" bahwa kesepakatan yang dijalin antara Federasi Sepak Bola Mesir dan Liga Profesional Uni Emirat Arab menyatakan adanya kemungkinan bagi liga tersebut untuk menyelenggarakan dua edisi turnamen Piala Super Mesir. Namun, pengaktifan tahun kedua dari kontrak itu tidak bersifat wajib, karena kesepakatan tersebut mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak untuk melanjutkan kerja sama.

Sumber-sumber tersebut menjelaskan bahwa Liga Profesional Uni Emirat Arab telah memberitahukan pihak Mesir mengenai permohonan maafnya atas ketidakikutsertaan dalam penyelenggaraan edisi baru turnamen tersebut, sehingga dimulailah langkah-langkah untuk menentukan pihak yang akan menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan Piala Super Mesir mendatang.

Saat ini tengah berlangsung negosiasi dengan sejumlah pihak Emirat, di samping pihak-pihak lain di kawasan Teluk, dengan tujuan mencapai kesepakatan dengan mitra baru yang akan menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan edisi mendatang Piala Super Mesir.

Edisi mendatang turnamen Piala Super Mesir dijadwalkan berlangsung pada awal bulan November mendatang, dengan diikuti 4 klub, yaitu Zamalek juara Liga Mesir, Pyramids juara Piala Mesir, Al Masry Port Said juara Piala Liga Klub, di samping Al Ahly yang tampil dalam turnamen melalui perolehan kartu emas.

Al Ahly sebelumnya meraih gelar edisi lalu turnamen Piala Super Mesir, setelah berhasil mengalahkan rival mereka Zamalek dengan dua gol tanpa balas pada pertandingan final.



