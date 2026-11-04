Manajemen klub Al Ittihad mulai meninjau ulang pengaturan mereka, setelah perubahan terbaru pada jadwal kompetisi domestik memaksa peninjauan kembali program tim, termasuk pemusatan latihan di luar negeri yang semula dijadwalkan berlangsung pada Januari mendatang.

Menurut sumber surat kabar "Arriyadiyah", penundaan pertandingan pekan ke-13, di samping perubahan yang diperkirakan terjadi pada jadwal laga-laga Liga Saudi, mendorong para pejabat klub untuk mengkaji ulang rencana persiapan musim dingin, yang sebelumnya menjatuhkan pilihan pada kota Marbella di Spanyol untuk menjadi tuan rumah pemusatan latihan tim.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa gambaran akhir mengenai waktu pemusatan latihan dan rinciannya akan ditentukan setelah Liga Profesional Saudi mengumumkan jadwal kompetisi yang telah direvisi dalam beberapa hari mendatang.

Al Ittihad sebelumnya memilih Marbella untuk menjadi tuan rumah pemusatan latihan musim dinginnya, setelah kota Spanyol tersebut menjadi tuan rumah pemusatan latihan musim panasnya pada awal musim ini.

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Perkembangan ini datang menyusul keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia, Selasa pagi, untuk menunda Piala Asia 2027, yang semula dijadwalkan bergulir di Arab Saudi pada Januari mendatang, ke periode Desember 2027 dan Januari.

Sambil menunggu kejelasan program yang baru, pelatih asal Jerman Jens Wissing hanya memberikan para pemain Al Ittihad libur selama 5 hari.

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