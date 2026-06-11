Perubahan mendesak... Menyelesaikan krisis "kaos politik" sebelum Piala Dunia

Asosiasi Sepak Bola Haiti terpaksa melakukan perubahan pada seragam utama dan cadangan tim nasional menjelang dimulainya Piala Dunia 2026, setelah Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) meminta penghapusan elemen-elemen desain yang dianggap mengandung konotasi politik.

Keputusan tersebut diambil setelah FIFA meninjau desain seragam, yang menampilkan gambar sekelompok pejuang kemerdekaan sedang mengibarkan bendera Haiti, merujuk pada Pertempuran "Fort-de-Vertier" yang terkenal, yang menjadi cikal bakal kemerdekaan negara tersebut dan mengakhiri era penjajahan Prancis.

Seorang juru bicara tim nasional Haiti menegaskan kepada surat kabar "The Athletic" pada hari Kamis bahwa FIFA salah menafsirkan simbolisme historis yang terdapat pada seragam tersebut, sambil menyebutkan bahwa asosiasi sepak bola lokal pada akhirnya menuruti permintaan tersebut dan mengarahkan perusahaan pakaian olahraga yang memproduksi seragam untuk mengubah desainnya.

Juru bicara tersebut menjelaskan bahwa gambar yang diminta dihapus menggambarkan para pahlawan kemerdekaan dan pengibaran bendera Haiti selama Pertempuran Vertier, yang berlangsung pada 18 November 1803 dan menjadi tonggak terakhir sebelum kemerdekaan negara tersebut.

Dia menambahkan bahwa ironi terletak pada fakta bahwa tim nasional Haiti memastikan tempatnya di Piala Dunia pada 18 November 2025, tanggal yang sama yang memiliki makna simbolis nasional yang besar dalam sejarah negara tersebut.

Sementara itu, perusahaan pembuat jersey menegaskan bahwa desain tersebut tidak mengandung pesan politik apa pun, melainkan merupakan penghormatan kepada rakyat Haiti serta ekspresi nilai-nilai kebanggaan, keteguhan, dan semangat perjuangan yang menjadi ciri khas warga negara tersebut.

Perusahaan tersebut menjelaskan bahwa desain tersebut telah melalui serangkaian tinjauan selama beberapa bulan dan diajukan melalui saluran resmi yang diakui oleh "FIFA", sebelum Federasi Sepak Bola Internasional meminta perubahan pada beberapa elemen visual karena kemungkinan interpretasi yang berbeda sesuai dengan peraturan perlengkapan dan pakaian yang berlaku di turnamen tersebut.

Peraturan Dewan Federasi Sepak Bola Internasional, yang diterapkan "FIFA" selama turnamennya, melarang simbol atau gambar apa pun yang dapat dianggap bersifat politis atau mengandung pesan non-olahraga.

Desain yang kontroversial ini terinspirasi dari Revolusi Haiti yang dipimpin oleh tokoh bersejarah Toussaint Louverture, yang dianggap sebagai satu-satunya revolusi dalam sejarah tercatat yang dipimpin oleh mantan budak dan berakhir dengan berdirinya negara merdeka yang dipimpin oleh mereka yang sebelumnya diperbudak.

Ini bukan kali pertama Haiti terpaksa mengubah desain seragam olahraga pada menit-menit terakhir; pada Olimpiade Musim Dingin sebelumnya, gambar Toussaint Louverture dihapus dari seragam delegasi Haiti setelah dianggap tidak sesuai dengan peraturan mengenai ekspresi simbolis atlet.

Tim nasional Haiti bermain di Grup C, yang juga dihuni oleh Maroko, Brasil, dan Skotlandia.

Tim Haiti diperkirakan akan memainkan pertandingan pertamanya di Piala Dunia melawan Skotlandia, dengan mengenakan versi seragam yang telah dimodifikasi, di mana gambar bersejarah yang memicu kontroversi dalam beberapa hari terakhir telah dihapus.