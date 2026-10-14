Sebuah laporan media Prancis, pada hari Rabu ini, mengungkap keterlibatan Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, dalam sebuah krisis dengan tim pengacara yang menangani kasusnya melawan klub lamanya, Paris Saint-Germain.

Setelah berbulan-bulan proses hukum, sebuah pengadilan di Paris pada Desember 2025 mengeluarkan putusan yang mewajibkan klub lama pemain tersebut membayar 61 juta euro sebagai gaji dan bonus yang tertunggak (55 juta euro ditambah 5,9 juta euro lainnya sebagai tunjangan cuti yang menjadi haknya beserta bunga).

Dalam kasus ini, Delphine Verheyden, pengacara pemain tersebut sejak lama, menyediakan bagi kliennya sebuah tim pengacara kuat yang mampu memberikan pembelaan terbaik: Pierre-Olivier Sur untuk perkara pidana, Thomas Clay untuk perkara perdata, dan Frederic Cassereau untuk hukum perburuhan, sebagai persiapan menghadapi sidang pengadilan perburuhan.





Para pengacara ini merupakan kalangan elite spesialis di bidangnya, sehingga mereka menerima bayaran yang sangat mahal (mencapai ratusan euro per jam), meski jumlah tersebut dianggap relatif murah dibandingkan tarif yang biasa berlaku.

Para pengacara terkemuka tersebut telah mencapai kesepakatan dengan Fayza Lamari, ibu Kylian Mbappe, yang memungkinkan mereka menerima bayaran bersyarat apabila terbukti Paris Saint-Germain bertanggung jawab membayar jumlah lebih dari 55 juta euro yang dituntut oleh pemain tersebut.

Masalah dengan Fayza Lamari

Namun masalahnya, menurut surat kabar "L'Equipe", terletak pada kenyataan bahwa Lamari tidak menandatangani kesepakatan tersebut, dan ia kemudian dituduh melanggar komitmen lisannya.

Dengan kata lain, para pengacara Mbappe mengkritik klien mereka untuk hal yang sama dengan yang dikritik oleh Paris Saint-Germain (sikap ibunya).

Setelah itu, Clay, Cassereau, dan Sur mengajukan pengaduan kepada asosiasi pengacara, menuntut jumlah 6,2 juta euro berdasarkan kesepakatan yang diajukan kepada Fayza Lamari, namun ia menilai jumlah tersebut berlebihan.

Pada akhirnya, tercapai kesepakatan damai antara kedua pihak yang menetapkan pembayaran sekitar 1,5 juta euro ditambah biaya jasa.

Sumber-sumber dekat Mbappe membantah tuduhan yang dilontarkan kepada pemain Real Madrid itu bahwa ia tidak ingin memenuhi kewajibannya, melainkan ia bersikap hati-hati dan menolak untuk menjadi "sumber keuntungan cepat".

Surat kabar "L'Equipe" menegaskan bahwa Fayza Lamari dan Ziad Hammoud, CEO kerajaan ekonomi bintang sepak bola tersebut, mengakhiri kerja sama dengan pengacara Delphine Verheyden, yang telah mewakili pemain itu selama satu dekade, setelah krisis ini.