Pada Sabtu, federasi sepak bola Portugal awalnya mengumumkan telah membuka proses disipliner terhadap CR7 dengan "urgensi" yang eksplisit. Dengan demikian, pemain 41 tahun itu untuk sementara diskors, sementara komisi disiplin mempertimbangkan bentuk hukuman setelah kepergiannya yang banyak diperdebatkan.

Masih pada malam yang sama, kini terjadi putar balik yang spektakuler. "Federasi, pelatih, dan semua rekan setim sepakat: Kami ingin Cristiano kembali. Saya berasumsi dia akan kembali saat jeda internasional pada November," jelas Proenca di sela-sela peresmian stadion baru AF Porto.

Perkembangan yang lebih dari membingungkan dalam saga seputar sang superstar. Terlebih, aturan internal federasi sebenarnya menetapkan bahwa meninggalkan kamp tim tanpa izin akan dikenai skorsing sementara secara otomatis. Ronaldo dijemput dengan jet pribadi dalam rangka jeda internasional XXL, setelah dia tidak berada di starting XI dalam dua pertandingan beruntun.

Apa yang dilakukan CR7? Saga seputar Cristiano Ronaldo

Dalam pernyataan yang sangat panjang, beberapa hari kemudian ia menuduh pelatih Jorge Jesus telah mengingkari janji. Selain itu, pemain veteran tersebut mengungkap rencana delapan poin yang tidak dipatuhi Jesus. Di dalamnya juga terdapat kalimat-kalimat dan sebuah permintaan maaf yang seharusnya diucapkan pelatih Portugal itu dalam sebuah konferensi pers.

Meski demikian, Ronaldo meminta maaf kepada rekan-rekan setimnya dan para penggemarnya atas kepergiannya serta mengakui bahwa kesalahannya juga layak mendapat konsekuensi. "Saya sadar bahwa untuk hukuman ini tidak boleh ada keadaan yang meringankan. Saya bukan sembarang pemain — saya adalah kapten tim — dan itu merupakan keadaan yang memberatkan," jelasnya.

Namun, seperti apa bentuk hukuman setelah pernyataan mengejutkan Proenca itu kini sepenuhnya masih terbuka. Awalnya, ada perkiraan skorsing hingga enam bulan untuk seluruh laga internasional. Begitu pula, belum diketahui kapan komisi akan mengumumkan keputusannya. Jika setelah langkah mendahului dari sang presiden itu putusan mereka masih punya bobot sama sekali.