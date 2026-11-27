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Arsenal berpisah dengan pelatih kepala Renee Slegers atas kesepakatan bersama, hanya 18 bulan setelah ia membawa klub itu menjuarai Liga Champions Wanita. Enam hasil imbang kandang berturut-turut membuat Arsenal berada di peringkat keenam Liga Super Wanita (WSL), tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen Chelsea. Direktur sepakbola wanita Clare Wheatley mengakui hasil tim berada di bawah level yang diharapkan.

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Slegers dan asistennya tinggalkan Arsenal

Slegers pergi bersama asisten pelatih Aaron D'Antino, yang telah menjadi bagian dari staf kepelatihan sejak Agustus 2018. Asisten pelatih Melissa Clarke-Reed akan menangani tim untuk sementara, sementara pencarian pengganti tetap sudah berlangsung.

"Keputusan berpisah dengan Renee sangat sulit. Selama berada di sini, ia memimpin tim dengan dedikasi dan komitmen," kata Wheatley dalam pernyataan klub. Ia menambahkan: "Setelah mempertimbangkannya dengan cermat, jelas bahwa hasil yang diraih berada di bawah level yang diharapkan, dan perubahan diperlukan."

Rentetan tanpa kemenangan yang belum pernah terjadi

Musim ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Arsenal melewati lima pertandingan WSL tanpa kemenangan, menurut Sky Sports. Mereka tertinggal delapan poin dari peringkat ketiga, posisi terakhir yang memberikan tiket ke Liga Champions, dan baru mencetak 11 gol dalam 11 pertandingan liga.

Tim asuhan Slegers mendapat cemoohan setelah bermain imbang tanpa gol melawan West Ham pada Minggu. "Saya mencintai klub ini. Saya sangat peduli pada kelompok pemain ini. Kami sedang melalui masa yang sangat, sangat sulit, dan saya bertanggung jawab karena hasil yang kami raih belum cukup baik," katanya setelah pertandingan.

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Dari pelatih sementara menjadi juara Eropa

Slegers, yang telah menandatangani kontrak baru hingga 2029 , mengambil alih tim sebagai pelatih sementara pada Oktober 2024 setelah Jonas Eidevall mengundurkan diri. Ia kemudian membawa Arsenal menang 1-0 atas Barcelona dalam final Liga Champions pada 24 Mei 2025, sebelum menjuarai Piala Champions Wanita FIFA pada Februari 2026.

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"Renee adalah sosok luar biasa yang telah memberikan kontribusi besar bagi Arsenal. Ia berperan penting dalam sejumlah pencapaian paling bersejarah klub ini, termasuk keberhasilan kami menjuarai Liga Champions dan Piala Champions FIFA," kata kepala eksekutif Richard Garlick dalam pernyataan klub.

Clarke-Reed bertugas membangkitkan Arsenal

Clarke-Reed kini harus membangkitkan skuad yang diperkuat kedatangan Georgia Stanway dan Ona Batlle pada musim panas, tetapi kesulitan mencetak gol sepanjang musim.

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"Ambisi kami adalah terus bersaing memperebutkan dan memenangi trofi-trofi besar. Hasil-hasil terbaru membuat kami menyimpulkan bahwa perubahan diperlukan untuk memberi kami peluang terbaik mencapai tujuan tersebut," tambah Garlick.