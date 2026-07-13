Perubahan baru dalam sepak bola Mesir... Klub-klub yang memiliki basis penggemar besar memasuki era investasi

Sistem sepak bola Mesir telah mencatat langkah baru dalam upaya pengembangan dan investasi, setelah Kementerian Pemuda dan Olahraga meluncurkan inisiatif yang bertujuan memperkuat manajemen profesional di klub-klub yang memiliki basis penggemar luas, melalui pendirian perusahaan-perusahaan khusus untuk mengelola dan menginvestasikan kegiatan sepak bola. Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan negara untuk memaksimalkan pemanfaatan aset olahraga serta mewujudkan keberlanjutan keuangan bagi klub-klub tersebut.

Sebagai bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Abdel Fattah al-Sisi untuk memberikan perhatian kepada klub-klub yang memiliki basis penggemar luas serta memaksimalkan pemanfaatan aset-asetnya, serta mendukung arah kebijakan negara dalam mengembangkan sistem sepak bola, Jawhar Nabil, Menteri Pemuda dan Olahraga, menghadiri upacara penandatanganan dua nota kesepahaman antara sejumlah klub olahraga, yang dihadiri oleh Anggota Parlemen Ahmed Diab, Ketua Asosiasi Klub Profesional Mesir dan Ketua Komite Pemuda dan Olahraga di Dewan Senat.

Upacara penandatanganan tersebut mencakup nota kesepahaman antara Klub Olahraga Al-Sharqia dan Klub ENPPI, serta nota kesepahaman lain antara Klub Tim Nasional Suez dan Klub Petrojet, sebagai langkah awal untuk mendirikan dua perusahaan jasa olahraga yang akan mengelola, mengoperasikan, dan berinvestasi di sektor sepak bola, sehingga berkontribusi pada peningkatan efisiensi teknis dan administratif, pencapaian keberlanjutan keuangan, serta penguatan daya saing klub-klub.

Jawhar Nabil, Menteri Pemuda dan Olahraga, menegaskan bahwa kedua nota kesepahaman tersebut merupakan implementasi dari arahan Presiden Abdel Fattah al-Sisi untuk memberikan perhatian kepada klub-klub yang memiliki basis penggemar luas serta memperkuat investasi di bidang olahraga, sambil mencatat bahwa keduanya mewakili langkah penting menuju penguatan manajemen profesional di sektor sepak bola, sejalan dengan visi negara untuk mengembangkan sistem olahraga.

Menteri tersebut juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Federasi Sepak Bola Mesir yang dipimpin oleh Insinyur Hani Abu Rida, menghargai kerja samanya dalam hal ini, serta menegaskan bahwa kementerian akan terus memberikan dukungan teknis dan hukum kepada klub-klub guna mendirikan perusahaan jasa olahraga, demi mewujudkan keberlanjutan keuangan dan meningkatkan daya saing mereka.

Sementara itu, Anggota Parlemen Ahmed Diab menjelaskan bahwa penandatanganan kedua nota kesepahaman tersebut merupakan langkah penting menuju penguatan konsep manajemen profesional di dalam klub-klub Mesir, serta mencerminkan komitmen serius untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi yang ada, yang pada gilirannya berkontribusi pada pengembangan sistem sepak bola dan peningkatan kinerja klub-klub baik dari segi teknis maupun ekonomi.

Nota kesepahaman untuk Klub Montakhab Al-Suez dan Petrojet ditandatangani oleh Moataz Selim, Ketua Klub Montakhab Al-Suez, dan Samah Mabrouk, Ketua Klub Petrojet, sedangkan nota kesepahaman untuk Klub Al-Sharqia dan ENPPI ditandatangani oleh Ayman Al-Shariaa, Ketua Klub ENPPI, dan Dr. Hamdi Marzouk, Ketua Klub Al-Sharqia, dengan dihadiri sejumlah pimpinan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta pejabat klub.

Di akhir upacara penandatanganan, para pejabat keempat klub tersebut menyampaikan apresiasi mereka atas dukungan yang diberikan oleh negara Mesir yang diwakili oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, sekaligus menegaskan bahwa kedua nota kesepahaman tersebut menandai dimulainya fase baru kerja sama dan investasi, sebagai langkah awal untuk menyelesaikan prosedur hukum yang diperlukan guna mendirikan dua perusahaan jasa olahraga, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Olahraga, yang akan berkontribusi dalam membangun model profesional yang lebih berkelanjutan untuk pengembangan sepak bola Mesir.

Beberapa laporan menyebutkan bahwa telah ditandatangani protokol kerja sama antara Klub Al-Sharqia dan Klub ENPPI untuk mendirikan perusahaan bernama “Al-Sharqia ENPPI Football”, dengan Klub ENPPI memegang 51% saham perusahaan, sedangkan Klub Al-Sharqia memegang 49%. Selain itu, Stadion Universitas Zagazig atau Stadion Zagazig akan dipersiapkan untuk menjadi tuan rumah pertandingan tim tersebut di Liga Utama Mesir.

Laporan tersebut menambahkan bahwa lisensi Klub Al-Sharqia akan dibekukan di Liga Divisi Dua, sementara cabang olahraga lainnya di dalam klub akan tetap berjalan seperti biasa dengan nama Al-Sharqia. Selain itu, sebuah komite teknis akan mengevaluasi para pemain klub saat ini, baik di tim utama maupun di sektor junior, sebagai persiapan untuk memilih pemain yang akan berpartisipasi dalam proyek baru tersebut.