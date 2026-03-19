Perjalanan Barcelona dalam mengejar gelar Liga Champions diwarnai dengan berbagai momen sulit selama satu dekade terakhir. Mulai dari comeback menyakitkan yang mereka alami hingga kegagalan telak di ajang Eropa, klub ini telah melalui beberapa musim yang mengecewakan sejak kemenangan terakhir mereka di kompetisi tersebut.

Namun, belakangan ini, ada tanda-tanda bahwa Barcelona akhirnya bergerak ke arah yang benar. Penunjukan Hansi Flick telah membawa struktur taktis yang lebih jelas dan gaya permainan yang lebih proaktif. Meskipun klub ini memiliki keterbatasan finansial dan skuad yang masih membutuhkan penguatan di beberapa area, Flick berhasil memaksimalkan performa para pemain yang dimilikinya dan membangun tim yang kembali terlihat kompetitif di level tertinggi.

Kemajuan ini tidak mengurangi kontribusi Xavi Hernández. Selama masa sulit bagi klub, Xavi menstabilkan tim dan meletakkan fondasi penting. Namun, situasinya memang menantang. Real Madrid mendominasi di level domestik dan beberapa musim Liga Champions berakhir dalam kondisi sulit, terkadang dipengaruhi oleh kesalahan individu atau hasil imbang yang tidak menguntungkan.

Di bawah Flick, Barcelona tampak lebih kompak dan efisien. Pendekatannya telah memungkinkan beberapa pemain mencapai level performa yang lebih tinggi, membantu tim menemukan kembali identitas serangan yang lebih agresif dan mengalir.

Pada leg kedua yang menentukan melawan Newcastle, Barcelona mencatatkan kemenangan telak 7-2 di Camp Nou untuk lolos dengan agregat 8-3. Meskipun Newcastle memberikan ancaman awal dan babak pertama yang kompetitif, sistem Flick mengungguli mereka, dengan sebagian besar ledakan serangan mengalir melalui dua pemain menonjol: Lamine Yamal dan Raphinha.

Dalam artikel ini, kami mengulas bagaimana kedua pemain ini menggerakkan penciptaan peluang Barcelona dan bagaimana mereka menghancurkan pertahanan Newcastle dalam penampilan yang dominan.





Raphinha: Mesin Barcelona

Salah satu perkembangan paling menarik di bawah asuhan Hansi Flick adalah bagaimana kemitraan antara Lamine Yamal dan Raphinha telah berkembang. Pada pandangan pertama, tampaknya sulit untuk membuat kedua pemain tersebut bersinar dalam struktur serangan yang sama. Banyak yang mengira Raphinha akan dipindahkan ke posisi yang lebih lebar atau pengaruhnya akan berkurang.

Sebaliknya, yang terjadi justru sebaliknya.

Flick telah memberikan Raphinha peran sentral dalam struktur serangan Barcelona. Intensitas tekanannya, keserbagunaannya, dan pergerakannya yang konstan telah menjadikannya mesin utama tim. Alih-alih terbatas di sayap, ia sering bergerak ke area tengah, tiba di posisi berbahaya di dalam kotak penalti.

Hasilnya adalah kemitraan di mana Yamal sering menciptakan kekacauan sementara Raphinha menyerang ruang-ruang yang terbuka.

Dream Databall

Tembakan Non-Penalti Raphinha Saat Ini di Musim 2025-26.

Meskipun kadang-kadang mengalami cedera musim ini, dampak Raphinha tetap terlihat jelas. Peta tembakannya menunjukkan pola percobaan yang tiba di dalam kotak penalti, terutama di sekitar koridor tengah.

Meskipun sesekali masih ada tendangan dari jarak jauh atau area yang lebih lebar, sebagian besar peluang paling berbahayanya justru muncul di dekat gawang. Hal ini menunjukkan bahwa Raphinha tidak sekadar bertindak sebagai penyerang sayap, melainkan sering menempatkan diri untuk menyelesaikan serangan di zona tengah.

Peran tersebut sangat sesuai dengan pendekatan serangan Flick. Dengan pemain seperti Yamal yang menciptakan peluang dari sisi kanan dan pemain lain yang menggerakkan bola melalui lini tengah, Raphinha sering kali menjadi pemain yang menyerang ruang-ruang terakhir di area penalti.

Dream Databall

Peta xG Non-Penalti Raphina Saat Ini di Musim 2025-26.





Peta xG memperkuat pola ini. Meskipun beberapa percobaan datang dari luar kotak penalti, nilai gol yang diharapkan tertinggi terkonsentrasi di area tengah dan ruang setengah kanan di dalam kotak penalti.

Hal ini menunjukkan bahwa Raphinha secara konsisten masuk ke posisi di mana probabilitas mencetak gol jauh lebih tinggi. Alih-alih mengandalkan tembakan spekulatif, banyak peluang terbaiknya muncul di dekat gawang.

Bagi Newcastle, pergerakan ini penting untuk dipantau. Para bek tidak boleh hanya fokus menghentikan kreator Barcelona seperti Yamal. Jika kehilangan jejak pergerakan Raphinha ke area tengah, hal itu dapat memungkinkannya masuk ke dalam kotak penalti dan memanfaatkan peluang yang tercipta di sekitarnya.





Yamal: Bintang Muda Barcelona

Hanya sedikit pemain sepak bola dunia saat ini yang semenarik Lamine Yamal untuk ditonton. Di saat banyak pemain sayap sering diminta untuk bermain aman dan mengikuti struktur posisi yang kaku, Yamal menghadirkan sesuatu yang berbeda. Permainannya dibangun di atas kreativitas, ketidakpastian, dan kemampuan untuk mengalahkan bek dalam situasi satu lawan satu.

Meskipun pemain muda sering kali terlalu cepat diberi label, performa Yamal sudah didukung oleh hasil nyata. Ia tidak hanya menciptakan momen-momen cemerlang, tetapi juga secara konsisten menyumbangkan gol, assist, dan umpan kunci. Di bawah asuhan Hansi Flick, pengaruhnya semakin meningkat, menjadikannya salah satu penggerak utama serangan Barcelona.

Yamal sering bermain sebagai pemicu kreativitas di sisi kanan, membawa bola ke area berbahaya dan memaksa barisan pertahanan untuk bereaksi.

Dream Databall

Tembakan Non-Penalti Yamal Saat Ini di Musim 2025-26.

Peta tembakan menyoroti pola yang sangat jelas dalam perilaku menyerang Yamal. Sebagian besar upayanya berasal dari ruang setengah kanan, di mana ia sering memotong ke dalam ke kaki dominannya sebelum menembak.

Gerakan ini sulit untuk dihadapi. Saat ia menerima bola di sayap, para pemain bertahan harus memutuskan apakah akan menutup ruang geraknya secara agresif atau melindungi jalur di dalam. Kedua pilihan tersebut sama-sama berisiko. Jika para pemain bertahan memberinya ruang, Yamal bisa menusuk ke dalam dan melepaskan tembakan. Jika mereka terlalu cepat maju, ia memiliki kemampuan untuk melewati mereka dan menciptakan peluang bagi rekan setimnya.

Bagi Newcastle, ini kemungkinan akan menjadi salah satu pertarungan taktis kunci dalam pertandingan ini. Lewis Hall kemungkinan akan berhadapan langsung dengan Yamal di sisi tersebut, tetapi menghentikannya akan membutuhkan pertahanan kolektif daripada duel-duel terpisah.





Dream Databall

Peta xG Non-Penalti Yamal pada Musim 2025-26

Peta xG mengonfirmasi tren yang terlihat pada peta tembakan. Upaya paling berbahaya Yamal secara konsisten datang dari ruang setengah kanan dan tepi area penalti, area di mana ia dapat memotong ke dalam dan menyerang gawang secara langsung.

Dibandingkan dengan Raphinha, Yamal cenderung menembak dari jarak yang sedikit lebih jauh dari gawang, tetapi ia mengimbangi hal itu dengan menghasilkan banyak percobaan dan menciptakan peluang melalui dribel dan pergerakan bola.

Karena itu, menghalangi pergerakannya bukan hanya soal menghentikan tembakannya saja. Tim lawan juga harus mencegah situasi di mana ia bisa mengisolasi pemain bertahan dan menerobos ke ruang tengah.

Jika Newcastle terlalu fokus menghentikan tembakan Yamal, mereka juga berisiko meninggalkan ruang bagi penyerang Barcelona lainnya, terutama Raphinha, yang sering muncul di tengah untuk menyelesaikan serangan yang diciptakan Yamal.

Kesimpulan

Saat menghadapi pemain-pemain istimewa, mengidentifikasi pola permainan hanyalah sebagian dari solusinya. Untuk menghentikan mereka, dibutuhkan fokus bersama, komunikasi yang terus-menerus, dan pendekatan pertahanan yang proaktif.

Raphinha dan Lamine Yamal mungkin bermain dengan gaya yang berbeda, tetapi bersama-sama mereka menjadi motor utama ancaman serangan Barcelona. Tekanan tanpa henti dan pergerakan cerdas Raphinha membuatnya sulit dilacak, sementara kreativitas dan kemampuan satu lawan satu Yamal dapat mengacaukan struktur pertahanan kapan saja.

Newcastle mencoba bertahan sebagai satu kesatuan dalam situasi-situasi tersebut, namun pada akhirnya mereka tak mampu menahan duo tersebut. Yamal khususnya terkadang terjebak di area yang lebih tinggi, yang memberi Lewis Hall peluang singkat untuk menyerang ruang di belakangnya dan membantu melepaskan pemain seperti Barnes dan Elanga dalam transisi—namun tekanan Barcelona yang luar biasa dan dominasi di babak kedua membuat momen-momen itu tak relevan saat gol terus mengalir.

Di saat yang sama, sisi kiri Barcelona sesekali terlihat rentan, terutama saat Gerard Martín terisolasi secara defensif. Meskipun ada celah potensial di awal, Newcastle menghadapi tantangan yang mustahil begitu Barcelona mulai padu. Kualitas serangan Barcelona berarti kesalahan kecil di lini belakang dihukum tanpa ampun, yang berujung pada kekalahan telak 7-2 dan kemenangan agregat 8-3.

Newcastle bermain dengan intensitas, kecepatan, dan keberanian seperti yang diharapkan, namun menghentikan pola kerja sama antara Yamal dan Raphinha terbukti mustahil. Dua gol Raphinha, ditambah dengan kreativitas Yamal yang merusak pertahanan lawan dan penyelesaian akhir yang klinis di seluruh lapangan, mengubah pertandingan ini menjadi pesta gol. Barcelona melaju ke perempat final dengan cara yang meyakinkan, mengirimkan pesan yang jelas ke seluruh Eropa.

Dan pada malam seperti ini, ancaman Barcelona dari situasi bola mati serta keunggulan mereka secara keseluruhan menjadi faktor penentu.



