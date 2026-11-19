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Mantan penyerang Italia Antonio Cassano mengecam keras Ronaldinho setelah legenda Brasil berusia 46 tahun itu secara mengejutkan kembali bermain bersama Ravenna, klub kasta ketiga Italia. Sembilan tahun setelah mengumumkan pensiun, sang gelandang serang membuat para penggemar di seluruh Italia terkejut dengan tampil sebagai starter dalam kemenangan 2-0 atas Forli di Serie C Minggu lalu.

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Kehadiran salah satu pemilik klub iringi kemenangan di stadion penuh

Cassano mengecam keputusan Ronaldinho untuk kembali bermain di kasta ketiga Italia , meski salah satu pemilik Ravenna itu disambut meriah oleh penonton yang memadati Stadio Bruno Benelli. Mengenakan nomor punggung 10 dalam laga kompetitif pertamanya bersama klub sejak membela Fluminense pada 2015, ia membantu membangun serangan yang berujung pada gol pembuka Giulio Donati pada menit ke-36. Pemain asal Brasil itu tampil sepanjang babak pertama sebelum ditarik keluar saat turun minum.

Pengamat pertanyakan alasan di balik penampilannya

Ronaldinho bergabung dengan Ravenna pada Juni 2026 berkat persahabatannya dengan presiden klub Ignazio Cipriani, tetapi penampilannya tidak membuat mantan penyerang Roma, AC Milan, Inter Milan, dan Real Madrid itu terkesan.

Berbicara dalam acara Italia Viva El Futbol, Cassano mengatakan: “Saya ingin memulai dengan mengatakan satu hal: Saya sangat menghormati Ronaldinho, baik sebagai pribadi maupun sebagai pemain. Bagi saya, ia tetap termasuk dalam lima pemain terhebat sepanjang sejarah, bersama Messi, Maradona, Ronaldo Nazario, dan mungkin Pele.

“Namun, apa yang ia lakukan beberapa hari lalu benar-benar menyakitkan untuk ditonton. Pada usia 46 tahun, dengan kondisi seperti itu, untuk apa ia turun ke lapangan? Saya tidak mengerti. Apakah ia melakukannya karena hubungannya dengan Cipriani, yang merupakan temannya? Karena mereka membayarnya dengan uang yang sangat banyak? Saya tidak tahu. Bagi saya, itu pertunjukan badut yang konyol. Saya tidak tahu harus menyebutnya apa lagi.”

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Cassano tetap pada penilaiannya

Meski para pendukung menikmati kesempatan menyaksikan ‘O Bruxo’, atau ‘Sang Penyihir’, kembali ke lapangan, Cassano menegaskan bahwa iming-iming uang sebesar apa pun tidak akan membuatnya melakukan hal serupa.

Mempertegas kritiknya, ia menyimpulkan: “Saya tidak akan melakukannya sekalipun mereka menawari saya 10 juta. Bahkan 20 juta pun tidak. Kepada orang seperti dia, yang selalu rendah hati dan merupakan salah satu pemain terhebat sepanjang masa, saya angkat topi. Namun, jika Anda meminta saya menilai secara khusus apa yang terjadi, bagi saya itu pertunjukan badut, sebuah lelucon.”

Peluang tampil lagi di Serie C masih terbuka

Meski Cassano melontarkan penilaian keras, Ronaldinho tidak menutup kemungkinan untuk kembali tampil bersama Ravenna selama sisa musim Serie C 2026-27. Setelah turut berkontribusi dalam kemenangan pada debutnya, pemain veteran itu kini akan mempertimbangkan kondisi fisiknya menjelang laga-laga liga Ravenna berikutnya. Entah ia kembali bermain atau hanya menjalankan tugasnya sebagai salah satu pemilik klub, daftar susunan pemain Ravenna berikutnya akan menarik banyak perhatian.