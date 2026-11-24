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Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) mengungkap alasan di balik keputusannya menerima banding Federasi Sepak Bola Senegal, membatalkan putusan Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika, dan memberlakukan kembali putusan Komite Disiplin, hari ini, Selasa. Dengan demikian, CAS menegaskan hasil final Piala Afrika 2025, yakni kemenangan 1-0 Senegal atas Maroko.

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Federasi Sepak Bola Senegal sebelumnya mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atas putusan Komite Banding CAF, yang menyatakan timnas Senegal kalah di final turnamen karena mundur dari pertandingan dan memberikan kemenangan 3-0 kepada timnas Maroko.

Perkara di hadapan CAS berpusat pada keputusan wasit Jean-Jacques Ndala untuk melanjutkan pertandingan pada menit ke-109, setelah timnas Senegal sempat meninggalkan lapangan untuk sementara di tengah insiden kontroversial yang mewarnai laga final.

Dalam bandingnya, federasi Senegal bersandar pada apa yang dikenal sebagai "prinsip keputusan di lapangan". Menurut mereka, keputusan wasit untuk melanjutkan laga, membiarkannya berjalan hingga tuntas, dan menghasilkan hasil olahraga tidak dapat ditinjau ulang.

Sebaliknya, Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko berpendapat bahwa keputusan wasit tidak tunduk pada prinsip tersebut, karena perkara ini menyangkut konsekuensi disipliner dari perilaku timnas Senegal.

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Pihak Maroko menilai tindakan para pemain Senegal meninggalkan lapangan untuk sementara merupakan pelanggaran terhadap Pasal 82 dan 84 regulasi Piala Afrika, yang semestinya berujung pada penghentian pertandingan lebih awal. Mereka juga menuduh wasit melakukan kesalahan hukum dan menyebut keputusannya sewenang-wenang.

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Namun, CAS menolak argumen tersebut. Setelah mempelajari dalil kedua pihak, CAS menyimpulkan bahwa keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan pertandingan secara permanen sepenuhnya berada dalam kewenangan diskresi wasit seorang.

Mengapa CAS menilai keputusan wasit sudah tepat?

Dalam pertimbangan putusannya, menurut pernyataan resmi yang dirilis hari ini, CAS menjelaskan bahwa ketika meniup peluit untuk melanjutkan permainan pada menit ke-109, wasit menilai syarat untuk melanjutkan pertandingan telah terpenuhi, setelah kedua tim kembali ke lapangan dan sama-sama menyatakan keinginan untuk melanjutkan permainan.

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Atas dasar itu, panel arbitrase berpendapat bahwa dampak keputusan wasit hanya terbatas di lapangan, sehingga keputusan tersebut termasuk dalam "prinsip keputusan di lapangan".

CAS juga menilai Pasal 82 dan 84 regulasi Piala Afrika tidak berlaku dalam kasus ini. Menurut CAS, kedua pasal itu hanya dimaksudkan untuk menentukan hasil pertandingan ketika perilaku salah satu tim memaksa wasit menghentikan laga secara permanen.

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Dengan demikian, panel menyimpulkan bahwa wasit tidak melakukan kesalahan hukum apa pun saat memutuskan melanjutkan pertandingan. Hal ini menggugurkan dasar putusan yang memberikan kemenangan di final kepada Maroko.

Bagaimana dengan tuduhan bahwa wasit bertindak sewenang-wenang?

CAS tidak mengabaikan situasi saat wasit mengambil keputusannya. CAS mengakui bahwa wasit harus memutuskan di tengah suasana yang diwarnai "ketegangan tinggi".

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Namun, CAS sekaligus menegaskan bahwa situasi tersebut tidak cukup untuk menyebut keputusan itu sewenang-wenang, seraya menjelaskan bahwa penilaian wasit tidak terlihat dipengaruhi oleh faktor di luar pertandingan.

Dengan begitu, CAS juga menolak dalil Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko bahwa keputusan wasit bersifat sewenang-wenang.

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Lalu bagaimana dengan sanksi disiplin?

Dari sisi disiplin, CAS mencatat bahwa federasi Senegal, pelatihnya Pape Thiaw, dan sejumlah pemain telah lebih dulu dijatuhi sanksi oleh Konfederasi Sepak Bola Afrika melalui proses disiplin yang terpisah.

Panel arbitrase berpendapat bahwa sanksi-sanksi terpisah tersebut tidak mengubah hasil perkara yang berkaitan dengan keputusan wasit untuk melanjutkan laga final.

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Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Pengadilan Arbitrase Olahraga secara bulat menerima banding federasi Senegal, membatalkan putusan Komite Banding CAF, dan memberlakukan kembali putusan Komite Disiplin, sehingga menegaskan hasil final berupa kemenangan 1-0 Senegal.

Federasi Senegal mengajukan bandingnya ke CAS pada 25 Maret 2026, sementara sidang perkara digelar secara tertutup di markas CAS di Lausanne, Swiss, pada 8 Oktober lalu.

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CAS menjelaskan bahwa pertimbangan hukum lengkap atas putusan tersebut telah dikirimkan kepada para pihak, dan putusan lengkapnya akan dipublikasikan kemudian, kecuali para pihak meminta agar putusan itu tetap dirahasiakan.

CAS menegaskan bahwa pernyataan yang dirilisnya merupakan ringkasan tidak resmi untuk keperluan media, dan hanya teks dalam putusan tertulis yang mengikat secara hukum.