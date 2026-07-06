Pertemuan yang Dinantikan dengan Flick Akan Menentukan Masa Depan Bintang Barcelona. Gelandang Barcelona, Marc Casado, berencana untuk bertemu dengan pelatih asal Jerman, Hansi Flick, sebelum mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya bersama klub Catalan tersebut, sebuah langkah yang mungkin akan menentukan apakah lulusan akademi "La Masia" ini akan melanjutkan kariernya bersama "Blaugrana" atau mencari peluang baru.

Dalam pernyataan kepada media saat mengikuti kamp musim panas bersama 150 anak, Casado menegaskan bahwa ia akan tiba di kota olahraga pada Senin mendatang untuk memulai latihan persiapan musim baru, dan akan bertemu dengan Flick dalam seminggu ini untuk mendengarkan langsung rencana masa depannya.

Pemain berusia 21 tahun itu mengatakan: "Pada hari Senin saya akan memulai masa persiapan untuk musim baru dan akan berbicara dengan siapa pun yang perlu saya ajak bicara," sambil menegaskan bahwa keinginannya untuk tetap bertahan jelas, namun ia tidak menutup kemungkinan untuk hengkang.

Casado mengakui bahwa musim lalu tidaklah mudah, karena ia hanya sedikit dilibatkan dalam rencana pelatih sebelumnya, Xavi Hernández, sambil mengatakan: "Itu adalah musim yang berbeda, saya harus beradaptasi dengan sejumlah keadaan. Saya selalu berusaha sekuat tenaga setiap kali diminta bermain; keinginan saya untuk memberikan yang terbaik tidak akan pernah berubah, dan pelatih sangat memahami hal itu."

Gelandang yang merupakan penggemar setia Barcelona ini menegaskan keinginannya yang jelas untuk “tetap bertahan”, dengan mengatakan: “Jika ini menyangkut klub lain, saya tidak akan ragu sedetik pun, tetapi di sini, di Barcelona, segalanya berbeda,” sambil menyoroti bahwa ikatan emosionalnya dengan klub membuat keputusan untuk hengkang menjadi lebih sulit.

Casado dengan tegas membantah rumor yang mengaitkannya dengan pembukaan negosiasi dengan klub lain, sambil berkata: “Yang terbaik adalah tidak mempedulikan apa pun; pada akhirnya, banyak kebohongan yang beredar. Biarkan mereka berkata sesuka hati; klub tidak memberi tahu saya apa pun, begitu pula agen saya.”

Ia juga menyebutkan bahwa ini bukan kali pertama ia menghadapi keraguan mengenai masa depannya, sambil berkata: “Tiga musim lalu, sepertinya saya juga akan hengkang karena Xavi tidak mengandalkan saya, namun pada akhirnya saya tetap bertahan.”

Di sisi lain, Casado menunjukkan antusiasmenya terkait kemungkinan bergabungnya penyerang Argentina, Julian Alvarez, ke Barcelona, sambil berkata: “Julian adalah pemain kelas dunia. Jika ia bergabung dengan kami, ia akan sangat bermanfaat bagi kami, dan kami akan menyambutnya dengan hangat.”

Namun, ia mengakui bahwa impian terbesarnya adalah suatu hari nanti bisa bermain bersama rekan senegaranya asal Argentina, Lionel Messi, sambil berkata dengan nada penuh impian: “Leo berada di level yang sama sekali berbeda. Saya berharap bisa bermain bersamanya.”