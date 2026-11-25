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Klub Arab Saudi Al Nassr telah menyampaikan keputusan final kepada pemain asal Portugal, Joao Felix, mengenai masa depannya bersama tim setelah musim 2026-2027 yang sedang berjalan berakhir, di tengah minat sejumlah klub untuk mendapatkan jasanya, terutama Barcelona.

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Sejumlah laporan media sebelumnya mengungkap keinginan Barcelona untuk merekrut Joao Felix pada bursa transfer musim panas mendatang , terlebih kontraknya saat ini bersama Al Nassr berakhir pada akhir musim ini.

Namun, harian Arab Saudi "Al Riyadiyah" menegaskan bahwa Al Nassr menggelar pertemuan dengan pemain asal Portugal itu hari ini, Rabu, untuk memastikan masa depannya secara final sekaligus mengakhiri polemik yang muncul seputar dirinya belakangan ini.

Harian tersebut menjelaskan bahwa Al Nassr telah memberi tahu Joao Felix bahwa kontraknya akan diperpanjang hingga 2029 dan klub tidak berniat membatalkan klausul perpanjangan atau menjual kontraknya setelah musim ini berakhir.

Di sisi lain, pemain asal Portugal itu menyambut baik keputusan klub Arab Saudi tersebut. Ia mengungkapkan rasa nyamannya bersama Al Nassr di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, dan menilai pengalaman itu menjadi alasan utama dirinya kembali ke tim nasional negaranya belakangan ini.

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Al Nassr berhasil mendatangkan Joao Felix dari Chelsea pada bursa transfer musim panas sebelum yang terakhir, dalam transfer senilai 30 juta euro, menurut laporan media.

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Menurut laporan harian Arab Saudi "Al Riyadiyah" sebelumnya, kontrak yang ditandatangani pada musim panas 2025 itu memuat klausul perpanjangan otomatis selama dua musim, kecuali Al Nassr secara tegas menyatakan keinginan untuk melepas sang pemain.

Bertahannya Joao Felix bersama tim Arab Saudi itu akan mengharuskan pembayaran tambahan sebesar 20 juta euro kepada Chelsea.

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Dalam skenario ini, gaji tahunan Felix akan naik dari 10 juta euro menjadi 12,5 juta euro selama dua musim tambahan, ditambah sejumlah keistimewaan lain.

Sebaliknya, jika Al Nassr mengaktifkan klausul keluar dalam tenggat yang ditentukan, yakni hingga 1 Juni mendatang, nilai transfer akan turun menjadi 30 juta euro dan sang pemain otomatis kembali ke klub London tersebut.

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Hal paling mengejutkan dari kesepakatan ini adalah Al Nassr dapat melepas dua tahun tambahan tersebut tanpa harus membayar denda atau kompensasi finansial apa pun.

Dalam kasus itu, Joao Felix akan kembali ke Chelsea, klub yang masih mengikatnya dengan kontrak hingga 2031.

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Namun, keputusan tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada klub Arab Saudi itu. Menurut Al Riyadiyah, pengaktifan klausul keluar juga memerlukan persetujuan sang pemain.

Begitu pula, jika Joao Felix ingin meninggalkan Arab Saudi atas inisiatif pribadi, ia harus mendapatkan persetujuan Al Nassr.

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Joao Felix tiba di Al Nassr pada Juli 2025 dan menjadi salah satu elemen penting tim. Kini, masa depannya bergantung pada keputusan yang harus diambil sebelum 1 Juni mendatang.

Sejak tiba di Al-Awwal Park, bintang Portugal itu telah tampil dalam 63 pertandingan bersama Al Nassr di semua kompetisi, dengan torehan 34 gol dan 28 assist.

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Secara kolektif, Joao Felix membawa Al Nassr menjuarai Liga Pro Saudi musim lalu, mengakhiri penantian selama tujuh tahun, serta lolos ke final Liga Champions Asia 2 sebelum kalah 0-1 dari wakil Jepang, Gamba Osaka.