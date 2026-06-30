Pertemuan selama dua jam itu menentukan arah ke depan... Apa yang akan terjadi setelah pengunduran diri Yasser Al-Misehal?

Federasi Sepak Bola Arab Saudi mulai merancang peta jalannya untuk periode mendatang, setelah ketua federasi tersebut, Yasser Al-Misehal, mengundurkan diri dari jabatannya beberapa jam yang lalu.

Yasser Al-Misehal mengumumkan, pada Senin pagi dini hari kemarin, pengunduran dirinya dari jabatan sebagai ketua Federasi Sepak Bola Arab Saudi, menyusul tersingkirnya tim nasional dari babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa Majid Al-Sahib, Sekretaris Jenderal Pelaksana Federasi Sepak Bola Arab Saudi, telah memulai langkah pertama dalam masa transisi pasca-Yasser Al-Meshal, melalui rapat yang diadakan pada Selasa pagi ini.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa rapat tersebut berlangsung selama dua jam, bersama dengan Polly Handford dari Inggris, Kepala Bagian Hukum di Federasi Sepak Bola Arab Saudi, serta dihadiri oleh para anggota federasi, di antaranya Issa Al-Rayes.

Pertemuan tersebut membahas mekanisme pelaksanaan prosedur regulasi, sebelum mengundang diadakannya Rapat Umum Luar Biasa dalam waktu 15 hari, guna menyetujui pengunduran diri Yasser Al-Misehal, serta menyelesaikan proses pencalonan, pemilihan, dan serah terima tugas kepada dewan baru.

Perlu dicatat bahwa Yasser Al-Meshal memimpin Federasi Sepak Bola Arab Saudi sejak tahun 2019, dan tim nasional Arab Saudi tidak berhasil meraih gelar apa pun selama masa jabatannya, sementara pencapaian terbesarnya adalah lolos ke Piala Dunia dua kali, sebelum tersingkir di babak penyisihan grup.