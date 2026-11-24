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Kasus perselisihan antara Jamal Musiala dan klubnya, Bayern Munich, mengalami perkembangan mencolok yang bisa mempercepat berakhirnya ketegangan di antara kedua pihak dalam beberapa hari ke depan.

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Persoalan ini memicu perdebatan luas di Jerman dalam beberapa hari terakhir. Serangkaian pernyataan para petinggi Bayern Munich kepada media menyulut badai kontroversi seputar kasus Jamal Musiala, yang berpusat pada nilai kontraknya. Nilai tersebut dianggap tidak sepadan mengingat absennya sang pemain yang berulang kali akibat kondisi kesehatannya.

Setelah beberapa hari diwarnai ketegangan dan diskusi sengit, kedua pihak akhirnya bertemu untuk membahas langkah selanjutnya.

Menurut Sky Jerman, Max Eberl, direktur olahraga Bayern Munich, menyebut pertemuan itu "konstruktif".

Eberl bertemu dengan para penasihat Jamal Musiala, Christian Schmid dan Tobias Altschäffl, tanpa kehadiran Uli Hoeness dan Karl-Heinz Rummenigge.

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Menurut laporan tersebut, pertemuan berlangsung tenang tanpa menyinggung soal gaji. Semua pihak sama-sama menginginkan Jamal Musiala kembali ke performa terbaiknya. Kontraknya bersama klub Bavaria itu berlaku hingga 2030 dengan gaji tahunan sebesar 25 juta euro.

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Kondisi Kesehatan Musiala Kembali Memburuk

Jamal Musiala telah menderita gangguan saraf selama beberapa bulan, yang membuatnya sangat tersiksa. Masalah ini berdampak pada dirinya sekaligus pada Bayern Munich, yang belakangan menuai kritik tajam karena mengusulkan pemotongan gajinya dengan alasan performanya yang biasa-biasa saja. Kasus ini pun memicu perdebatan luas di Jerman.

Musiala mengalami kemunduran kondisi pada Senin lalu, sebagaimana diungkap harian Bild, dan penyakitnya tampaknya tidak akan sembuh dalam waktu dekat.

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Kritik Langsung untuk Bayern Munich

Federasi Internasional Pesepak Bola Profesional (FIFPRO) pada Sabtu lalu mengkritik pernyataan terbuka yang berulang kali dilontarkan para petinggi Bayern Munich terkait kontrak Jamal Musiala.

Dalam pernyataan yang dirilis FIFPRO disebutkan: "Presiden kehormatan, CEO, dan mantan CEO Bayern Munich secara bergiliran mempertanyakan kontrak Musiala. Menurut federasi, ini merupakan strategi terkoordinasi untuk menekan Musiala dan para agennya menjelang negosiasi apa pun. Klub sebesar Bayern Munich semestinya menunjukkan kebijaksanaan yang lebih besar. Bayern Munich memiliki kewajiban untuk melindungi Musiala."

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FIFPRO menilai pernyataan-pernyataan tersebut merupakan strategi terkoordinasi untuk menekan sang pemain dan perwakilannya menjelang kemungkinan negosiasi. Federasi itu meminta klub menghormati kewajiban kontraknya dan tidak menjadikan kondisi kesehatan serta masa depan pemain sebagai bahan perdebatan publik.

FIFPRO menambahkan bahwa Bayern bertanggung jawab atas kesejahteraan pemainnya, seraya memperingatkan bahwa ketidakpastian soal masa depan dapat berdampak buruk pada kesehatan mental pesepak bola profesional, terutama selama masa pemulihan dari cedera.

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Federasi tersebut menilai bahwa menjadikan masa depan dan kondisi kesehatan Musiala sebagai bahan perbincangan publik justru menambah tekanan yang ia hadapi.

FIFPRO menegaskan bahwa setiap keberatan terkait kontrak harus dibicarakan secara tertutup dengan pemain dan perwakilannya, jauh dari pernyataan di media.

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Federasi itu juga menegaskan bahwa kontrak wajib dihormati. Menurutnya, cedera yang dialami pemain atau penurunan performanya tidak memberi klub hak untuk membuka kembali ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, sama halnya dengan rangkaian penampilan luar biasa seorang pemain yang tidak serta-merta memberinya hak untuk menuntut kenaikan gaji.