Krisis Al-Nassr tak lagi sebatas urusan di lapangan. Media internasional juga mulai angkat bicara tentang utang yang sangat besar. Jurnalis Walid Al-Faraj menjelaskan bahwa utang klub mencapai 800 juta riyal, sementara sebuah laporan dari Amerika Serikat mengungkap negosiasi rahasia untuk menjual 70% kepemilikan klub kepada perusahaan milik RedBird Capitals, dana investasi yang juga mengendalikan AC Milan.





Apa yang terjadi di Riyadh bukanlah krisis sementara, melainkan awal dari fase ketika Cristiano Ronaldo bahkan bisa beralih dari lapangan ke meja pengambilan keputusan klub.





ANGKA MENGEJUTKAN - Jurnalis Walid Al-Faraj mengungkap krisis keuangan klub dalam programnya, Rotana Sport con Walid. Di sana, ia menegaskan: "Utang Al-Nassr mendekati 800 juta riyal." Ia menjelaskan bahwa kewajiban tersebut terutama berasal dari keputusan keuangan yang keliru pada musim lalu dan telah memicu pemeriksaan oleh otoritas pengawas. Pernyataannya menunjukkan betapa seriusnya situasi ini dan perlunya peninjauan menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan klub.









KESEPAKATAN BERNILAI SATU MILIAR - Sementara itu, situs khusus keuangan asal AS, Semaphore, mengungkap bahwa "Redbird Capital", pemilik AC Milan saat ini, telah bertemu dengan dana investasi Arab Saudi, PIF, untuk membahas akuisisi 70% kepemilikan klub.

Menurut laporan tersebut, nilai transaksi itu bisa mencapai satu miliar riyal, jumlah yang juga akan menutupi utang klub saat ini. Negosiasi masih berada pada tahap awal dan belum ada kesepakatan akhir.

Menurut kabar lain, pengusaha Mohammed Al-Khuraiji juga bisa bergabung dengan kelompok investor bersama sejumlah mitra lainnya. Cristiano Ronaldo pun disebut-sebut bisa memperoleh saham klub.





Analis Mohammed Al-Anzi menutup dengan mengatakan: "Ronaldo datang ke Al-Nassr sebagai pemain, tetap menjadi penggemar, dan kini ingin menjadi pemiliknya. Itulah yang dibicarakan di lingkungan Al-Nassr."

Bagaimanapun, siapa pun yang akan menjadi pemilik dan berapa pun porsi kepemilikannya, arah yang harus ditempuh sudah jelas: tata kelola dan disiplin keuangan akan menjadi fokus untuk memulai pemulihan keuangan klub.



