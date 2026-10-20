Krisis klub Al Nassr Arab Saudi kini bukan lagi sekadar soal hasil di atas lapangan, melainkan telah berubah menjadi angka-angka yang menakutkan dalam pembukuan keuangan, menurut laporan sejumlah media internasional.

Utang menumpuk sebesar 800 juta riyal diungkap oleh jurnalis Walid Al Faraj, dan pada saat yang sama, sebuah laporan mengejutkan dari Amerika mengungkap adanya negosiasi rahasia untuk menjual 70% saham "Al Alami" kepada sebuah perusahaan yang memiliki AC Milan Italia.





Apa yang terjadi di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, bukanlah krisis keuangan yang sekadar lewat, melainkan awal dari sebuah fase baru yang di dalamnya Cristiano Ronaldo bisa berubah dari seorang legenda di atas lapangan menjadi seorang pemilik di meja pengambilan keputusan.

Walid Al Faraj membuka angka yang mengejutkan

Jurnalis Walid Al Faraj mengungkap rahasia di balik krisis keuangan mencekik yang tengah dialami klub Al Nassr, melalui programnya "Rotana Sport ma'a Walid".

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Al Faraj mengatakan secara persis: "Utang Al Nassr mendekati 800 juta riyal", seraya menegaskan bahwa bagian terbesar dari utang ini berasal dari keputusan-keputusan keuangan keliru yang diambil sepanjang musim lalu, keputusan-keputusan yang pada akhirnya menempatkan klub di bawah sorotan pengawasan keuangan.

Pernyataan ini menggambarkan besarnya tantangan nyata yang dihadapi manajemen Al Nassr, dan menegaskan bahwa fase mendatang menuntut peninjauan menyeluruh serta pengendalian yang ketat terhadap kewajiban-kewajiban keuangan.

Kesepakatan semiliar: RedBird di ambang pintu Al Nassr

Dalam perkembangan yang bersamaan, situs Amerika "Semafor" membuka kejutan berbobot besar, dengan mengungkap bahwa perusahaan Amerika "RedBird Capital", pemilik klub AC Milan Italia saat ini, telah menggelar pertemuan langsung dengan Dana Investasi Publik Arab Saudi untuk membahas akuisisi 70% saham klub Al Nassr.

Menurut laporan tersebut, nilai kesepakatan yang berpotensi terjadi ini ditaksir sekitar satu miliar riyal, setelah pembeli baru melunasi utang-utang tim ibu kota tersebut. Situs itu menyebutkan bahwa negosiasi masih berada pada tahap-tahap awal dan hingga kini belum tercapai kesepakatan final.

Berbagai bocoran menunjukkan kemungkinan masuknya pengusaha Mohammed Al Khuraiji ke dalam aliansi investasi ini, di samping para investor lainnya, bersamaan dengan beredarnya informasi kuat mengenai diperolehnya bagian kepemilikan klub oleh bintang Cristiano Ronaldo, tanpa adanya pengumuman resmi apa pun yang menegaskan persentase kepemilikan hingga kini.

Cristiano: lingkungan Al Nassr yang menciptakan peristiwa

Analis olahraga Mohammed Al Enezi mengomentari perkembangan ini dengan pernyataan yang mencolok, katanya: "Ronaldo datang ke Al Nassr sebagai pemain dan terus bertahan sebagai pencinta, dan kini ia ingin menjadi seorang pemilik. Inilah lingkungan Al Nassr."

Al Enezi menambahkan bahwa fase mendatang, jika kesepakatan ini rampung, akan menyaksikan fokus besar pada penerapan standar tata kelola dan disiplin keuangan di dalam klub, yang bisa menjadi awal nyata untuk menata ulang kondisi keuangan dan kepemilikan Al Alami serta menyelamatkannya dari pusaran utang.



