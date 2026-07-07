Pertemuan Puncak antara Firaun dan Sang Raja... Tarian terakhir yang mempertemukan Salah dan Messi di Piala Dunia

Perhatian para penggemar sepak bola kini tertuju pada pertandingan bersejarah yang dinantikan antara tim nasional Argentina dan Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2026, yang akan menjadi ajang pertarungan seru dan belum pernah terjadi sebelumnya antara dua bintang, Lionel Messi dan Mohamed Salah.

Pertandingan ini merupakan pertarungan khusus antara “Si Raja” dan “Si Firaun”, di mana tidak mungkin membicarakan pertandingan ini tanpa menyoroti para pemain terkemuka saat ini di kedua negara, dan mungkin yang paling penting dalam sejarah kedua tim sepanjang masa.

Surat kabar Spanyol “Marca” menegaskan bahwa angka-angka membuktikan dominasi Lionel Messi dan Mohamed Salah dalam sejarah statistik timnas Argentina dan Mesir, di mana keduanya akan tampil dalam susunan pemain inti hari ini sebagai kapten dan motor penggerak tim masing-masing dengan catatan statistik yang mengesankan.

Kedua bintang ini telah melampaui angka 110 pertandingan internasional, dengan total 203 pertandingan untuk Messi dan 118 pertandingan untuk Salah, Keduanya juga memegang rekor pencetak gol terbanyak, di mana Messi telah mencetak 124 gol, sementara Salah mencatatkan 66 gol di peringkat kedua di belakang Hossam Hassan yang mencetak 69 gol, yang saat ini menjabat sebagai pelatih timnas Mesir.

Pertandingan ini menandai pertemuan pertama di level tim nasional antara kedua bintang tersebut, meskipun mereka sebelumnya pernah bertemu dalam dua pertandingan di level klub ketika Messi masih di Barcelona dan Salah di Roma serta Liverpool masing-masing.

Bintang Mesir tersebut tidak berhasil meraih kemenangan dalam pertemuan-pertemuan tersebut, bahkan pada pertandingan kedua, Messi mencetak dua gol di Liga Champions musim 2018-2019, saat Barcelona menang 3-0 sebelum Liverpool membalikkan keadaan dalam leg kedua yang bersejarah di Anfield dengan skor 4-0 yang dicetak oleh tim Inggris tersebut.

Adegan jabat tangan kedua kapten di awal pertandingan diperkirakan akan menjadi sorotan seluruh dunia, mengingat turnamen saat ini secara teoritis merupakan turnamen besar terakhir yang diikuti kedua bintang tersebut—meski belum ada konfirmasi resmi hingga saat ini.

Perjalanan Messi di Piala Dunia akan berakhir pada edisi keenam di Amerika Serikat, sementara perjalanan Piala Dunia kedua Salah juga akan berakhir di sini.

Lionel Messi memiliki karier internasional yang jauh lebih panjang dibandingkan bintang Mesir tersebut, mengingat usianya lima tahun lebih tua dari Salah.

Messi melakukan debutnya pada 17 Agustus 2005 dalam pertandingan persahabatan melawan Hongaria, di mana ia secara aneh diusir dari lapangan, sementara Mohamed Salah memainkan pertandingan pertamanya bersama tim nasional senior pada 3 September 2011 dalam kekalahan 2-1 dari Sierra Leone, sebelum mencetak gol resminya yang pertama sebulan kemudian dalam kemenangan 3-0 atas Niger, yang menjadi awal dari 66 gol yang dicetaknya bersama timnas negaranya.

Perbandingan ini menunjukkan keunggulan besar Messi dalam hal turnamen besar dan gelar juara. Meskipun timnas Mesir dianggap sebagai raja benua Afrika dan tim dengan gelar Piala Afrika terbanyak (tujuh gelar), mereka absen dari Piala Dunia 2022, sehingga partisipasi Salah terbatas pada dua edisi Piala Dunia saja, yaitu 2018 dan 2026.

Mohamed Salah hampir menyamai jumlah partisipasi Messi di turnamen kontinental; ia telah berlaga di 5 edisi Piala Afrika, sedangkan Messi di 7 edisi Copa América. Namun, bintang Argentina itu berhasil meraih dua gelar kontinental, sementara pencapaian tertinggi Salah hanyalah menjadi runner-up dua kali pada edisi 2017 dan 2021.

“Marca” menyatakan bahwa perbandingan ini, menjelang pertemuan keduanya malam ini di Stadion Mercedes-Benz di Atlanta, tidak bertujuan untuk menyamakan Salah dengan Messi—yang sulit dibandingkan dengan pemain lain—melainkan untuk menjelaskan nilai besar yang diwakili oleh bintang Mesir tersebut di tingkat benua Afrika.

Salah masuk dalam catatan sejarah sebagai salah satu dari lima pemain terbaik dalam sejarah benua Afrika, di mana ia berada di jajaran para legenda bersama nama-nama terkemuka seperti Samuel Eto’o, Didier Drogba, dan lainnya.