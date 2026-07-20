Seperti dilaporkan Sky Italia, dalam rangka hal tersebut, sebuah pertemuan berlangsung di Barcelona akhir pekan lalu. Hadir dalam pertemuan tersebut, selain Guardiola, adalah legenda pertahanan Paolo Maldini—yang baru-baru ini menjabat sebagai Direktur Teknis Squadra Azzurra—serta mantan pelatih dan pemain Milan, Leonardo, yang beberapa hari lalu mulai menjabat sebagai penasihat di Federasi Sepak Bola Italia.

Duo terkemuka ini bermaksud meyakinkan Guardiola untuk menerima tawaran pekerjaan sebagai pelatih yang sangat menarik, namun juga cukup rumit mengingat masa lalu yang baru saja berlalu. Pelatih asal Spanyol itu telah meninggalkan Manchester City pada akhir musim lalu setelah sepuluh tahun. Kini, Guardiola sebenarnya berencana untuk mengambil cuti selama setahun, namun Maldini dan kawan-kawan tetap mencoba peruntungannya.

Mantan pelatih City tersebut tampaknya menjadi kandidat idaman utama pihak Italia. Tugas Guardiola jelas: mengembalikan negara sepak bola yang bangga ini ke masa kejayaannya di masa lalu. Meskipun ada lonjakan spektakuler berkat gelar juara Euro 2021, secara umum Italia baru saja melewati satu dekade yang sebaiknya dilupakan. Pada tahun 2018, 2022, dan 2026, juara dunia empat kali ini tiga kali berturut-turut absen di putaran final Piala Dunia karena gagal lolos kualifikasi. Di sela-sela itu, ada turnamen Euro 2024 yang tak kalah mengecewakan, di mana mereka tersingkir di babak 16 besar oleh Swiss.

Akankah Pep Guardiola datang? Italia tampaknya juga mengincar dua calon penyelamat lainnya

Setelah kegagalan di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, mantan pelatih Gennaro Gattuso—yang kini telah mengambil alih Lazio Roma—mengundurkan diri pada awal April. Dalam pertandingan persahabatan bulan Juni melawan Luksemburg dan Yunani (masing-masing 1-0), Silvio Baldini memimpin Squadra sebagai pelatih sementara. Solusi jangka panjang kini diharapkan dapat diumumkan secepatnya, mengingat pertandingan perdana bagi pelatih baru di pinggir lapangan akan berlangsung pada akhir September. Saat itu, Italia akan menghadapi Belgia dalam laga pembuka musim baru Nations League.

Selain Guardiola, pihak berwenang Italia dilaporkan mengincar dua nama terkemuka lainnya yang masing-masing melambangkan masa-masa kejayaan sepak bola Italia: Andrea Pirlo, juara dunia 2006, dan Roberto Mancini, yang pernah melatih Squadra Azzurra dan membawa tim tersebut meraih gelar juara Euro 2021. Pirlo saat ini menjabat sebagai pelatih di United FC di Uni Emirat Arab. Mancini sebelumnya melatih klub Al-Sadd dari Qatar, namun sejak Juni lalu ia tidak terikat dengan klub mana pun.