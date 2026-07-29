Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) turut campur dalam krisis terkait proyek baru yang diungkap oleh Gianni Infantino, presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), dalam beberapa jam terakhir.

FIFA mengumumkan melalui pernyataan resmi pada Selasa bahwa presidennya, Gianni Infantino, berniat menjual saham dari turnamen Piala Dunia dalam bentuk saham kepada para investor dari sektor swasta, dan akan mengemban peran yang menyerupai komisioner dalam proyek baru ini.

Sejak dirilisnya pernyataan tersebut, muncul banyak pernyataan kemarahan terhadap Infantino dan proyek barunya, terutama dari Konfederasi Sepak Bola Eropa, serta beberapa federasi lokal, di antaranya federasi Inggris.

Federasi terakhir yang mengomentari krisis tersebut adalah Konfederasi Sepak Bola Afrika, yang menerbitkan sebuah pernyataan melalui situs resminya pada Rabu, di mana mereka mengumumkan akan menggelar rapat komite eksekutif, yang dipimpin langsung oleh Patrice Motsepe, pekan depan.

Pernyataan itu menjelaskan bahwa rapat ini digelar setelah menerima surat resmi dari FIFA berisi detail proyek baru tersebut, di mana proposal itu akan diperiksa, dievaluasi, dan dikaji, guna memberikan pendapat mengenainya.

CAF meminta federasi-federasi lokal yang bernaung di bawahnya untuk turut memeriksa proposal tersebut serta memberikan pendapat mengenainya, guna berpartisipasi dalam proses konsultasi yang tengah dilakukan FIFA dengan konfederasi-konfederasi kontinental dan federasi-federasi lokal saat ini.

Konfederasi Afrika menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmennya untuk melanjutkan konsultasi dan kerja sama dengan federasi-federasi yang bernaung di bawahnya, serta dengan federasi internasional dan konfederasi-konfederasi kontinental lainnya, guna mendukung peningkatan sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk pengembangan dan pertumbuhan sepak bola.